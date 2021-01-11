Endonezya'dan Çin aşısına onay

Endonezya Çinli Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac'a onay veren ilk ülke oldu. Açıklama Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun başkanı Penny K. Lukito tarafından yapıldı. Endonezya ayrıca, Çin aşısı CoronaVac'ın son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğunu açıkladı. Türkiye, Çinli Sinovac'ın corona virüs aşısı CoronaVac'a onay verildiğini açıklamış, aşının koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğu belirtilmişti. Sağlık Bakanı Koca, ''Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak'' bilgisini vermişti.

Brezilya yüzde 78 olarak açıklamıştı

Brezilyalı biyotıp merkezi Butantan, yapılan ileri faz çalışmalarının Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği corona virüs aşısı CoronaVac'ın yüzde 78 etkili olduğunu ve hastalığın ağır geçmesini tamamen engellediğini ortaya koyduğunu açıklamıştı. Sinovac'ın üretim ve araştırma ortağı olan Butantan, Brezilya'da aşının acil kullanım onayı alması için ayrıntılı sonuçların düzenleyici kurum Anvisa'ya gönderildiğini duyurmuştu.

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KORONAVİRÜS Türkiye'ye getirilen Sinovac aşılarıyla ilgili önemli gelişme: TIR'lara yükleniyor

3 milyon aşı Türkiye'ye geldi

CoronaVac aşısından satın alan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Aşıların üç milyon dozdan oluşan ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Aşıların en az 14 gün boyunca teste tabi tutulması ve uygun bulunması halinde de acil kullanım onayı verilerek aşılama programının başlatılması öngörülüyor.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının analiz çalışmalarına getirildiği gün başlandı

Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Endonezya, Singapur, Şili ve Tayland da CoronaVac aşısından satın alan diğer ülkeler.

FOTOĞRAF 10 ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor. 14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek. AŞININ SAKLANDIĞI ODA <br> <br> Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı görüntülendi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor. 'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR' <br> <br> İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor diye konuştu. 'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ' <br> <br> Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz. Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz.. Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor ifadelerini kullandı. Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşı ve saklandığı oda görüntülendi.

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