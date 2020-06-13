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Koronavirüs Fabrika gibi okul Tonlarca dezenfektan ürettiler
TÜRKİYE

Fabrika gibi okul: Tonlarca dezenfektan ürettiler

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs nedeniyle eğitime ara verse de, salgınla mücadele kapsamında antibakteriyel dezenfektan üretimini sürdürüyor. Salgın sürecinde okulların kapatıldığı dönemde 500 ton dezenfektan üretildi.

Haber Merkezi İHA
Lisede koronavirüsle mücadele sürecinde 500 ton dezenfektan üretildi.
Lisede koronavirüsle mücadele sürecinde 500 ton dezenfektan üretildi.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, salgınla mücadelede fabrika gibi çalışıyor. Toplamda bin 77 öğrencisi bulunan okulun Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl 3 milyon 377 bin TL ciroya ulaşan okul, bu yıl ise değişik bir misyon üstleniyor.

Koronavirüs lisede dezenfektan üretimini 6 kat artırdı: Yarım tonluk üretim 3 tona çıktı
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Koronavirüs lisede dezenfektan üretimini 6 kat artırdı: Yarım tonluk üretim 3 tona çıktı

5 litre dezenfektan bin kişiyi dezenfekte ediyor: Dünyada sadece bizde var
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5 litre dezenfektan bin kişiyi dezenfekte ediyor: Dünyada sadece bizde var

Mezun öğrenciler de geliyor

Korona virüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, arı gibi çalışarak dezenfektan üretiyor. Virüs öncesinde Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileriyle yapılan üretim faaliyeti şimdi ise öğrencilerin yaş sınırına takılması nedeniyle öğretmenler ve okuldan mezun olan usta öğreticiler tarafından yapılıyor.

Virüsten korunmak için içtiği dezenfektan öldürdü
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Virüsten korunmak için içtiği dezenfektan öldürdü


Üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Osman Arslan, “Daha önceki yıllarda tuz ruhu ve çamaşır suyu üretimimiz ağırlıktaydı. Korona sürecinin ardından mart ayından itibaren klor ve alkol bazlı dezenfektan üretimine ağırlık vermeye başladık. Öğrenciler üretimde yer alıyordu. 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından okulumuza gelemediler.

Lisede dezenfektan mesaisi: Günlük 10 ton üretiyorlar
GÜNDEM
Lisede dezenfektan mesaisi: Günlük 10 ton üretiyorlar
  • Öğretmenlerimiz, tüm personelimiz ve eski öğrencilerimiz üretime büyük katkı verdi. Daha önceden hazırlıklı olmamız, geçmiş tecrübelerimizin de etkisiyle zor şartlarda bu süreci başarıyla atlattık. Bu süreçte 12 ton el dezenfektanı ürettik. Bunun haricinde ocak ayından itibaren daha önceki siparişlerimizle beraber 500 ton dezenfektan ürettik.

Lisede dezenfektan mesaisi: Günlük 10 ton üretiyorlar
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Lisede dezenfektan mesaisi: Günlük 10 ton üretiyorlar

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