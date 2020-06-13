Fabrika gibi okul: Tonlarca dezenfektan ürettiler

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, salgınla mücadelede fabrika gibi çalışıyor. Toplamda bin 77 öğrencisi bulunan okulun Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl 3 milyon 377 bin TL ciroya ulaşan okul, bu yıl ise değişik bir misyon üstleniyor.

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Mezun öğrenciler de geliyor

Korona virüsle mücadele kapsamında kurumların antibakteriyel dezenfektan ihtiyacını karşılamaya çalışan okul, arı gibi çalışarak dezenfektan üretiyor. Virüs öncesinde Kimya Teknolojisi Alanı öğrencileriyle yapılan üretim faaliyeti şimdi ise öğrencilerin yaş sınırına takılması nedeniyle öğretmenler ve okuldan mezun olan usta öğreticiler tarafından yapılıyor.

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Üretime ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı Osman Arslan, “Daha önceki yıllarda tuz ruhu ve çamaşır suyu üretimimiz ağırlıktaydı. Korona sürecinin ardından mart ayından itibaren klor ve alkol bazlı dezenfektan üretimine ağırlık vermeye başladık. Öğrenciler üretimde yer alıyordu. 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından okulumuza gelemediler.

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Öğretmenlerimiz, tüm personelimiz ve eski öğrencilerimiz üretime büyük katkı verdi. Daha önceden hazırlıklı olmamız, geçmiş tecrübelerimizin de etkisiyle zor şartlarda bu süreci başarıyla atlattık. Bu süreçte 12 ton el dezenfektanı ürettik. Bunun haricinde ocak ayından itibaren daha önceki siparişlerimizle beraber 500 ton dezenfektan ürettik.