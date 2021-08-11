Facebook aşı karşıtı kampanya yapan yüzlerce hesabı kapattı

Dünya genelinde koronavirüs vaka ve can kayıplarında tekrar artış başlarken aşı kampanyaları devam ediyor. Bir yanda hastalıktan kurtulmak için büyük bir çaba harcanırken diğer yandan da aşı karşıtlığı ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle sosyal medyada koronavirüs aşıları hakkında birçok yalan üretiliyor.

FACEBOOK HESAPLARI KAPATTI

BBC'nin haberine göre; Sosyal medya devi Facebook, koronavirüs aşısı hakkında güvenilirliğini zedeleyen paylaşımlar yapan şahısların hesaplarını kapattığını duyurdu. Facebook Temmuz raporunda, “Rusya’dan 65 Facebook ve 243 Instagram hesabını kaldırdık. Bu hesapların, işlemleri genel olarak Rusya’dan yürüten ve İngiltere’de tescilli olan marketing şirketi Fazze ile ilişkilendiriyoruz” ifadesine yer verildi. Hesapların Hindistan, Latin Amerika ve daha az oranda ABD’ye odaklı olduğu ifade edildi.

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''KAMPANYA YANLIŞ BİLGİLENDİRME AMAÇLIYDI''

Bu hesaplardan, 2020 Kasım-Aralık döneminde, “AstraZeneca aşısının insanları şempanzeye dönüştürdüğünü iddia eden” paylaşımların yayınlandığı aktarılan raporda, 5 aylık suskunluktan sonra Pfizer aşısının saldırılara maruz kaldığı, hackerler tarafından elde edildiği iddia edilen kapalı bir belgenin yayınlandığı belirtildi.

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Raporda, “Kampanya yanlış bilgilendirme amaçlıydı, çok sayıda internet forumunda yanıltıcı yayınlar ve dilekçeler üretildi.” dendi.