Koronavirüs Fahrettin Kocadan mutasyon açıklaması
TÜRKİYE

Fahrettin Koca'dan 'mutasyon' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün mutasyona uğradığı haberlerinin paniğe neden olması üzerine bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyon paniği dünyayı sardı. Mutasyonun tescillenen aşıların etkinliğini etkilemeyeceği belirtildi. PAniğe neden olan açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi. Bakan Koca, RNA virüslerinde mutasyonun beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca şu ifadeleri kullandı: "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir."

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