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Koronavirüs Fas 13 ülkeyle daha uçak seferlerini askıya aldı
DÜNYA

Fas 13 ülkeyle daha uçak seferlerini askıya aldı

Fas, mutasyona uğramış koronavirüsün ülkede yayılmasını engellemek amacıyla 13 ülkeyle uçuşların ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığını duyurdu. Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 927 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fas 13 ülkeyle daha uçak seferlerini askıya aldı
Arşiv

Fas Ulusal Havaalanları Ofisi resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19'un mutasyonlu halinin yayılmasını önlemek için yeni uçuş yasakları getirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Slovakya ile uçak seferlerinin 16 Nisan tarihinden itibaren karşılıklı olarak durdurulduğu kaydedildi.

Fas Ulusal Havaalanları Ofisi 9 Mart'ta yaptığı açıklamayla, Cezayir, Mısır, Yunanistan, Finlandiya, Lübnan, Norveç, Polonya, Kuveyt ve 24 Mart'ta yaptığı açıklamayla ise Mali, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ve Libya ile uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını duyurmuştu.

4 milyon 554 bin kişi aşılandı

Ulusal aşılama kampanyasının 28 Ocak'ta başladığı Fas'ta, Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar 4 milyon 554 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 927 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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