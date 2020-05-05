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Koronavirüs Filistin Sağlık Bakanlığı, Türkiyenin gönderdiği tıbbi malzemeyi teslim aldı
DÜNYA

Filistin Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeyi teslim aldı

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Türkiye'nin koronavirüsle mücadele için Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeleri Filistin Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen törenle teslim etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Batı Şeria ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine tıbbi malzeme gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Batı Şeria ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine tıbbi malzeme gönderildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen teslimat törenine, Büyükelçi Demirer, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile Filistinli yetkililer katıldı. Törende bir konuşma yapan Büyükelçi Demirer, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde Filistin halkına yardımlarının devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

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  • “Daha önce de Filistin’e tıbbi malzeme desteğinde bulunmuş, Filistinli muhtaçlara yardım sağlamıştık. Bizim Filistin Devleti’ne, hükümetine ve halkına yardımlarımız asla durmayacaktır.”

Yardım imkanları sınırlı

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de yaptığı konuşmada, bu yardımın Filistin hükümetinin Kovid-19 ile mücadelesini sürdürmesi için çok büyük önem arz ettiğini belirterek, bu yardımların imkanlarının çok sınırlı olduğu bir süreçte kendilerine ulaştığını vurguladı.

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"Bu yardımlar güçlü bir ilişkinin yansımasıdır"

Maliki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetine, dışişleri bakanına teşekkürlerini sunarak, “Bu yardımlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü ilişkinin bir yansımasıdır.” dedi.

  • Filistin Sağlık Bakanı Keyle ise konuşmasında, sağlık yardımının önemine vurgu yaparak, yardımların koronavirüs ile mücadele için Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi dahil işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine dağıtılacağını söyledi.
Türkiye’ye teşekkürlerini sunan Keyle, Türkiye ile Filistin halklarını birbirine bağlayan ilişkiden onur duyduklarını dile getirdi.

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