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Koronavirüs Financial Times Gerçek ölüm sayısı açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir
DÜNYA

Financial Times: Gerçek ölüm sayısı açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabilir

Ülkelerin geçmiş yıllardaki ölüm oranları ile bu senenin ölüm oranlarını kıyaslayan Financial Times gerçek ölüm sayısının açıklanandan yüzde 60 daha fazla olabileceğini öne sürdü. Gazete yaptığı analizde bu yıl normal zamanlara kıyasla 122 bin daha fazla ölüm yaşandığı tespit etti.

Mevcut açıklanan Koronavirüs ölüm sayılarına bakıldığında ise ölü sayısının geçen yılların ortalamasının 77 bin üstünde olduğu görülüyor.

Haber Merkezi Diğer
Gerçek ölüm sayısı açıklanandan daha fazla olabileceği söyleniyor.
Gerçek ölüm sayısı açıklanandan daha fazla olabileceği söyleniyor.

Financial Times'ın iddasına göre dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı açıklanandan yüzde 60 daha yüksek olabilir.

14 ülkenin geçmiş yıllardaki ölüm verilerini bu seneki sayılarla kıyaslayan gazete yapılan analizde bu ülkelerde normal zamanlara kıyasla 122 bin daha fazla ölüm yaşandığı tespit etti. Mevcut açıklanan Koronavirüs ölüm sayılarına bakıldığında ise ölü sayısının geçen yılların ortalamasının 77 bin üstünde olduğu görülüyor.

FT, bu verilerin ışığında incelenen 14 ülkede Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının tespit edilenden daha fazla olduğu sonucuna vardı.

Danimarka dışında incelenen tüm ülkelerde "aşırı ölümler"in açıklanan Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısından daha fazla olduğu görüldü.

Gazete, dünyadaki durumun da bu 14 ülkede olduğu gibi olması durumunda gerçek ölüm oranının 318 bin, yani açıklanan 201 binden neredeyse yüzde 60 daha fazla olabileceğini bildirdi.

Gazete, pandemilerde "aşırı ölüm sayılarının" gerçek rakamları belirlemekte en iyi yöntem olduğunu ifade etti.

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