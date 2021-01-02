Koronavirüs Fransada parti rezaleti 2 bin 500 kişinin katıldığı yasa dışı yeni yıl eğlencesini polis iki günde dağıtabildi
DÜNYA

Fransa’da parti rezaleti: 2 bin 500 kişinin katıldığı yasa dışı yeni yıl eğlencesini polis iki günde dağıtabildi

Fransa’nın birçok bölgesinden ve yurt dışından gelen yaklaşık 2 bin 500 kişi, Rennes kenti güneyinde illegal yılbaşı partisi düzenledi. Polisin partiyi dağıtması 2 gün sürdü. Ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında yeni yıl gecesi sokağa çıkma yasağı uygulamış, 100 bin polis görevlendirilmişti.

Haber Merkezi İHA
Yasa dışı partinin fotoğrafları sosyal medyaya da sızdı.
Yasa dışı partinin fotoğrafları sosyal medyaya da sızdı.

Fransa’nın Rennes kentinin güneyinde bulunan Lieuron kentinde korona irüsle mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma ve toplanma yasağına rağmen kullanılmayan bir depoda illegal yılbaşı partisi düzenlendi. Partiye, başta Fransa’nın birçok bölgesinden olmak üzere İngiltere ve Fransa’dan yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Arbede yaşandı, ortalık karıştı

İllegal olarak toplanan gruba polisin müdahalesi ise zor oldu. Perşembe günü başlayan partiyi engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin, kalabalığın tepkisi ve büyük bir kaos yaşanmaması adına partiye müdahale etmediği öğrenildi. Polisin müdahale etmeye başlaması ile arbede yaşandı.

Fransa yılbaşı partilerini durdurmak için 100 bin polisi seferber etti
DÜNYA
Fransa yılbaşı partilerini durdurmak için 100 bin polisi seferber etti

  • Partiye katılanlar, polise taş ve şişeler ile saldırarak, 1 polis aracını ateşe verdiler. Çıkan olaylarda 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

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Katılımcılara ceza yağdı

İki gün süren partinin dağıtılması ile polis katılımcılara tek tek kimlik kontrolü yaparak, 135 euro para cezası kesti. Yüzlerce kişinin hala parti alanında bulunduğu ve polisin uyuşturucu madde için tek tek üst araması yaptığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden illegal partiye ilişkin yaptığı paylaşımda, partiye katılanlara bölgeden ayrılırken para cezası verildiğini ve organizatörlerin tespit edilip yargılanacağını ifade etti.


  • Yerel sağlık yetkilileri, partiye katılanlara 7 gün süreyle kendilerini karantinaya almaları çağırısında bulundu. Rennes’deki savcılar ise parti hakkında soruşturma başlattı.
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