G20’nin gündemi aşı

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün süren G20 Liderler Zirvesi’ne Kovid-19 salgını ve aşı çalışmaları damgasını vurdu. Suudi Arabistan’ın dönem başkanı olduğu G20 liderler zirvesinde, ülke liderleri, koronavirüs salgınına karşı üretilen aşıların ihtiyacı olan tüm ülkelere adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini belirtti. Salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ve 2021’de G20 zirvesine ev sahipliği yapacak İtalya’nın Başbakanı Giuseppe Conte, salgınla mücadelede tüm dünya toplumlarının teşhis, tedavi ve aşılara erişiminin garanti edilmesi gerektiğini ve bunların herkesin hakkı olduğunu söyledi.

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MERKEZE İNSANI KOYALIM

Conte, “Küresel ısınmadan eşitsizliğe, insanlığın bugün karşılaştığı en büyük problemlere mücadele etmek için birlik halinde hareket etmeliyiz” dedi. Yaşanan krizin yeni ve daha iyi bir normallik yaratma imkanı sunduğunu ifade eden İtalyan Başbakan, “yeni bir başlangıç” için küresel mücadelenin merkezine “insanın” koyulması gerektiğini belirtti.

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Liderlerin gündemi koronavirüs salgınıydı.

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KÜRESEL KİLİTLENME UYARISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise koronavirüs salgını ve salgın nedeniyle küresel ölçekte yaşanan ekonomik krize dikkat çekti. Putin, “Koronavirüs salgını, küresel kilitlenme ve ekonomik aktivitelerin donması, modern dünyanın Büyük Buhran’dan bu yana henüz bilmediği sistemik bir ekonomik kriz başlattı” dedi. Putin, “Ortak hedefimiz, bir aşı ve ilaç portföyü oluşturmak ve gezegenimizin tüm nüfusuna güvenilir koruma sağlamaktır” değerlendirmesini yaptı.

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FAKİR ÜLKELERE DESTEK

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Kovid-19’u yenmek için küresel eylem çağrısı yaptı. Merkel, Covid-19 salgınını kontrol altına almak için her ülkenin aşıya ulaşması gerektiğini ifade ederek, aşının uygun fiyatlı olması gerektiğine vurgu yaptı. Merkel, liderlere daha fakir ülkelerin aşıya erişmesi için oluşturulan fonları desteklemeleri çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın zirve mesajında ekonomi vurgusu öne çıktı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Trump, dünya liderleriyle salgınla mücadele edilirken güçlü ekonomik büyümenin ve istihdamın yeniden sağlanması için birlikte çalışma gereğini görüştü.