Koronavirüs Gebe ölümleri 3 kat arttı
TÜRKİYE

Gebe ölümleri 3 kat arttı

Prof. Dr. Niyazi Tuğ, son dalgayla beraber gebe ve yeni doğan Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çekti. Tuğ, “Yoğun bakıma daha çok gebe hastalarımız gelmeye başladı. Kayıplarımız 3 kat arttı ve maalesef çoğu aşısız. Ayrıca düşükten tutun, gebelik zehirlenmesine, erken doğuma, Kovid bunların hepsinin riskini daha da yükseltiyor.” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gebe ölümleri 3 kat arttı
Dr. Şenay Coşkun, şu anda 13 günlük bir bebeğin Kovid tedavisi gördüğünü söyledi.

Türkiye’nin en büyük pandemi merkezlerinden Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi, Kovid-19 pozitif gebe ve yenidoğan hastalar için referans merkezlerden biri. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefi Prof. Dr. Niyazi Tuğ ve Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şenay Coşkun, bu dalgada gebe kayıplarının ve yenidoğan yoğun bakım yatışlarının arttığına dikkat çekti, aşılanmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Niyazi Tuğ
Niyazi Tuğ

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  • Prof. Dr. Tuğ, “Son dalgada gebelerimizde hastalık daha şiddetli geçiyor. Yoğun bakıma daha çok gebe hastamız gelmeye başladı. Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız. Kayıplarımız 3 kat arttı. Gebelerin muhakkak aşı yaptırması gerekiyor. Aşıların hiçbirisi canlı aşı değil, o nedenle anne ve bebek açısından oldukça güvenli, hatta bebeği daha fazla koruyor” dedi.

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2’NCİ AYDAN SONRA AŞI OLMAK AVANTAJLI

Delta varyantın etkisinin şiddetli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tuğ, gebelerin herhangi bir süreçte aşı olabileceğini söyleyerek “Genel manada organogenez periyodunun sonrasında (organların oluştuğu ilk 4 ila 8 haftadan sonra) yapılmasında teorik bir avantaj var. Ama aşılanma ondan önceki periyoda denk geldiyse de gebeliğin sonlandırılması endikasyonu bulunmuyor” diye konuştu. Kovid-19’un bütün gebelik komplikasyonlarını kat be kat artırdığına da dikkat çeken Prof. Dr. Tuğ, “Son bir haftadır günlük Kovid gebe başvuru sayımız günlük 15-20’yi buluyor ortalama. Düşükten tutun, gebelik zehirlenmesine, erken doğuma, Kovid bunların hepsinin riskini daha da yükseltiyor.” dedi.

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POZİTİF BEBEKLERDE VARYANT GÖRÜYORUZ

  • Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şenay Coşkun ise Haziran, Temmuz aylarını çok rahat geçirdiklerini anlatarak “Kovid vaka sayılarımızda belirgin bir düşüş oldu. Ama ağustostan itibaren bu ayın henüz ilk yarısında olmamıza rağmen vaka sayımız 3 kat arttı. Bebeklerin yüzde 70’i, aşılı olmayan aile bireylerinden hastalığı kapıyor. Bunu gözlemledik. Onun dışında tespit ettiğimiz bir diğer önemli sorun, pozitif gelen bebeklerimizin yüzde 60’ı varyantlı. Yani Alfa, Delta, varyantı. Bu da yatış süresinin uzamasına neden oluyor. Kovid bebeklerde yoğun bakıma geliş sebebi çoğunlukla beslenme problemi, solunum sıkıntısı ve ateş. Şu anda en küçüğü 13 günlük olmak üzere genellikle belli bir süre çevreden, evden temasla Kovid’i kapacak kadar aileleri ile vakit geçirmiş bebekleri tedavi etmeye çalışıyoruz” dedi.
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