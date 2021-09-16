​Gebe ölümleri 3 kat arttı

Türkiye’nin en büyük pandemi merkezlerinden Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi, Kovid-19 pozitif gebe ve yenidoğan hastalar için referans merkezlerden biri. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefi Prof. Dr. Niyazi Tuğ ve Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şenay Coşkun, bu dalgada gebe kayıplarının ve yenidoğan yoğun bakım yatışlarının arttığına dikkat çekti, aşılanmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Niyazi Tuğ

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Prof. Dr. Tuğ, “Son dalgada gebelerimizde hastalık daha şiddetli geçiyor. Yoğun bakıma daha çok gebe hastamız gelmeye başladı. Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız. Kayıplarımız 3 kat arttı. Gebelerin muhakkak aşı yaptırması gerekiyor. Aşıların hiçbirisi canlı aşı değil, o nedenle anne ve bebek açısından oldukça güvenli, hatta bebeği daha fazla koruyor” dedi.

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2’NCİ AYDAN SONRA AŞI OLMAK AVANTAJLI

Delta varyantın etkisinin şiddetli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tuğ, gebelerin herhangi bir süreçte aşı olabileceğini söyleyerek “Genel manada organogenez periyodunun sonrasında (organların oluştuğu ilk 4 ila 8 haftadan sonra) yapılmasında teorik bir avantaj var. Ama aşılanma ondan önceki periyoda denk geldiyse de gebeliğin sonlandırılması endikasyonu bulunmuyor” diye konuştu. Kovid-19’un bütün gebelik komplikasyonlarını kat be kat artırdığına da dikkat çeken Prof. Dr. Tuğ, “Son bir haftadır günlük Kovid gebe başvuru sayımız günlük 15-20’yi buluyor ortalama. Düşükten tutun, gebelik zehirlenmesine, erken doğuma, Kovid bunların hepsinin riskini daha da yükseltiyor.” dedi.

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