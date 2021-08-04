Gençler hasta ebeveynler refakatçi

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, koronavirüste yeni hasta grubunun büyük bölümünü gençlerin oluşturduğuna dikkati çekti. Koronavirüse karşı aşılama kampanyası devam ederken genç yaş gruplarında aşılama oranı düştü.

AİLELER AŞILI VE İYİ

Prof. Yiyit hastanelerde yatan vakaların yaş oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yiyit, “Gençlerin aşısız oldukları için hastalığı daha ağır geçirdiği, aşılı olan ebeveynlerinin ise daha iyi geçirdiği bir manzara var.” diye konuştu. Prof. Dr. Yiyit, hastaneye gelen gençlerin “Düğündeydim, eğlenmeye gitmiştim. Sonra böyle oldu” dediğini aktardı.

HASTANEMİZDE HEP GENÇLER VAR

Prof. Yiyit, “Sosyal medyada kliniklerden yoğun bakımlardan videolar yayınlanıyor. Son dönemde yayınlanan videolardaki kişilerin hepsi genç insanlar. Bizim hastanemizde de genelde hep gençler var. Konuşmalarında da ‘Annem babam iyi onlar evde ve aşılıydı’ şeklinde ifadeler kullanıyorlar. Hastanede yatan gençlerin yanındaki refakatçi hep annesi oluyor. Annesi aşılı ve genel durumu çok iyi.” diye konuştu.

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