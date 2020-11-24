Gönüllülere ilk aşı

Türkiye’de faz-3 çalışmaları yürütülen Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarının ardından gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ndeki aşı uygulaması için öğretmen Ayşegül Durmaz, kızı Gökçe Durmazla aşı için gönüllü oldu.

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İNSANLIK ADINA HİZMET OLSUN

Durmaz, aşıyı, sevenlerini korumak adına yaptırdığını söyledi. “Kendim için yaptırdım çünkü kronik hastalığım var. Hepatit B taşıyıcısıyım, tansiyon hastalığım var. İnsanlık adına hizmet olsun. Bu yüzden gönüllü olmayı tercih ettim” diyen Durmaz, şu ana kadar evlerinde Kovid-19 geçiren kimse olmadığını ifade etti.

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YAN ETKİ BİLDİRİLMEDİ

Tüm aile fertlerinin çok dikkat ettiğini vurgulayan Durmaz, evlerinde “Üç çocuğum var. Onlar da çok dikkat ediyor, çok bilinçliler. Aşıyı kızımla birlikte yaptırdık. Herkes kendi iradesiyle buna karar verdi” diye konuştu. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner de “İlk yaptığımız aşılamaların devam eden takiplerinde önemli herhangi bir yan etki bildirilmedi” dedi.