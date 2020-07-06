Günlük vakalarda yeni rekor

En yüksek vaka bildiren ülke 53 bin 213 kişiyle ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan takip etti.

EN ÇOK VAKA BİLDİREN ABD

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde cumartesi günü 212 bin 326 vaka ile günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. En yüksek vaka bildiren ülke 53 bin 213 kişiyle ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan takip etti. Bir önceki en çok günlük vaka 189 bin vaka ile 28 Haziran’da tespit edilmişti.

İLACA İKİNCİ DURDURMA

Öte yandan DSÖ, virüse yakalananların tedavilerinde kullanılan “hidroksiklorokin” ve “lopinavir/ritonavir” bileşimi ilaçların denemelerinin “ölüm oranlarını hiç azaltmadığı ya da çok az azalttığı” gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı. DSÖ, 25 Mayıs’ta da güvenlik endişeleri nedeniyle ilacın denemelerinin geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. İlaç denemelerinin 3 Haziran’da yeniden başladığı bildirilmişti.

KORONAVİRÜS Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 6,5 milyonu geçti