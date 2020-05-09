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Koronavirüs Günü değişen pazarda tek başına tezgah açtı
TÜRKİYE

Antalya haberleri: Günü değişen pazarda tek başına tezgah açtı

Günü değişen pazarda tek başına tezgah açtı

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı pazar alanlarının yerleri ve günleri değişince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir kurulmayan cumartesi pazarı, kısıtlamanın kalkmasının ardından yalnızca bir pazar esnafına ev sahipliği yaptı.

Haber Merkezi DHA
Pazar alanında bugün yalnızca bir esnaf tezgah açarken, alışveriş için gelen kişiler de büyük şaşkınlık yaşadı.
Pazar alanında bugün yalnızca bir esnaf tezgah açarken, alışveriş için gelen kişiler de büyük şaşkınlık yaşadı.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarlar neticesinde bazı semt pazarı alanlarının günleri ve yerleri yoğunluk oluşmaması için değiştirildi. Çoğu semt pazarı ise aynı noktada haftanın farklı günlerinde kurulmaya başlandı. Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan semt pazarı değişiklikten önce cumartesi günleri kuruluyordu.

Pazar alanında bugün yalnızca bir esnaf tezgah açarken, alışveriş için gelen kişiler de büyük şaşkınlık yaşadı.

Alışveriş için gelen kişiler de büyük şaşkınlık yaşadı

Değişikliğin ardından ise alanda pazartesi ve çarşamba günleri pazar kurulmaya başlandı. Bu hafta kısıtlama uygulanmayınca pazarın cumartesi günü kurulması kararlaştırıldı. Bu durum pazar esnafının ve vatandaşların da kafasını karıştırdı. Pazar alanında bugün yalnızca bir esnaf tezgah açarken, alışveriş için gelen kişiler de büyük şaşkınlık yaşadı.

Pazar alanında bugün yalnızca bir esnaf tezgah açarken, alışveriş için gelen kişiler de büyük şaşkınlık yaşadı.

Pazar alanında kurulan tek tezgahı görünce şaşkınlık yaşayan Serkan Duruçay, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Normalde burada cumartesi günleri pazar kuruluyordu. Hafta içi pazartesi ve çarşamba burada pazar kurulmuştu. Maalesef pazarcılar da günleri şaşırdı. İnşallah normalleşme sürecinde bu durum düzelir."

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması nedeniyle pazarın kurulacağını sanan esnaf Halil Korkmaz, ise şu şekilde konuştu:

  • "Antalya'da sokağa çıkma yasağı kaldırılınca pazarımız normal gününde kurulmalıydı. O yüzden gelip tezgahımızı kurduk, ancak gördük ki kimse yok. Bundan sonra normal günlerine dönecek. Haftaya cumartesi tezgahımızı açacağız."
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