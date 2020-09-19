Günübirlik filyasyon

Filyasyon çalışmasının günübirliğe çevrilmesi için çalışmalara başlandı. Ağırlığı sağlık çalışanlarından oluşan 11 bin kişi aktif olarak sahada görev yaparken, temaslı vakalara tam saha pres uygulayacak. Sağlık kuruluşuna başvuran ve testi pozitif çıkan hastaların evine gönderildikten sonra aynı kişinin filyasyonunun yapılması gündemde. Aynı anda temaslı hastalar da bulunup, onlardan nunume alınmaya devam edilecek. Temaslı olup semptomu olmayan kişilerle ilgili numune alınmıyordu.

439 BİN KİŞİYE UYGULANDI

Filyasyon ekibi temaslardaki oranı yüzde 99,6 olurken, temaslı kişilere ortalama 15 saatte ulaşıldı. Bu zamana kadar 439 binin üzerinde kişiye filyasyon uygulandı. İllerden valiliklerin desteğiyle filyasyon ekipleri ve araç sayıları da her geçen gün artıyor.