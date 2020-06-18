Hakkari’de 2 caddede maskesiz dolaşmak yasaklandı

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında kentin değişik noktaları belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilirken, bazı caddelerde de maske takma zorunluluğu getirildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri maskesiz dolaşımın yasaklandığı caddelerde dezenfekte çalışması başlattı. Dezenfekte çalışmalarının çarşı merkezi ve mahallelerde günlük olarak yapıldığını belirten belediye yetkilileri, tedbiri elden bırakmadıklarını ifade etti.

UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince valilik binası ile Hakkari Devlet Hastanesi arasındaki caddelere maskesiz çıkmanın yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara ilgili mevzuat hükümlerine göre idari para cezası verilerek, suç teşkil eden davranışlarda Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak” denildi.

Alınan önlemlerden dolayı Hakkari Valiliğine teşekkür eden vatandaşlar ise yasakların kalkması ile birlikte bazı vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettiğini belirtti. Herkesin kendi sağlığı ve çevresindekilerin sağlığı için maske takmasını isteyen vatandaşlar, kentte iki caddenin maskesiz kişilere kapatılmasını memnuniyetle karşıladı.

Van’dan gelen bir vatandaş da, virüs belası atlatılana kadar yasakların sürmesi gerektiğini belirterek, ikamet ettiği Van’da sosyal mesafenin hiçe sayıldığını ve vak’a sayısının arttığını iddia etti. Hakkari’de Van’a göre sosyal mesafeye daha çok dikkat edildiğini belirten vatandaş, herkesin sosyal mesafeye dikkat edip maske takması tavsiyesinde bulundu.

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