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Koronavirüs Halay ve horonsuz düğün Uzun süredir bekleyen çiftler gün almaya başladı
TÜRKİYE

Halay ve horonsuz düğün: Uzun süredir bekleyen çiftler gün almaya başladı

Üç ayın ardından 1 Temmuz’da açılacak düğün salonlarında yeni dönemde girişte ateş ölçülecek, yerler dezenfekte edilecek, maske takılacak, takılar yakaya değil sandıklara atılacak. Halay ve horon 1,5 m uzunluğundaki çubuklarla çekilecek. Konserlerde, bilet satışı online olacak, alana seyirciler tek tek alınacak, koltuk oturma düzeninde sosyal mesafe gözetilecek, çapraz oturma düzeni yapılacak, maske takmak zorunlu olacak. Klima ve vantilatör kullanılmayacak, ortam sık sık havalandırılacak. İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekimi yasaklanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Üç aydır kapalı olan düğün salonları, 1 Temmuz’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak açılması kararı hem sektörü hem evlenecek çiftleri memnun etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’nın ardından düğün salonlarıyla ilgili alınan kararı açıkladı. Buna göre, 1 Temmuz’dan itibaren düğünler yeniden başlayacak.

Fotoğraf: Arşiv

ÇARŞILAR HAREKETLENECEK

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem düğün salonlarında düğünlerin yeniden yapılmasının sektöre bir hareketlilik getireceğinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Düğünlerin yeniden başlamasıyla beraber başta Kapalı Çarşı olmak üzere beyaz eşyacıdan fotoğrafçıya kadar bir hareketlendirme getirecek. 1 Temmuz’dan itibaren düğünler yeniden başlayacak. Bugüne kadar diğer sektörlerdeki önlemleri kendimize baz aldık. Bununla beraber devletimizin de alacağı bazı önlemler olacaktır. Biz bunların hepsine uyacağız. Şimdiden kapıdan girişte ateş ölçerlerin kullanılması, düğünden önce organizasyon yapılan yerlerin dezenfekte edilmesi, masaların sosyal mesafeye uyacak şekilde hazırlanması, maske takılması ve takıların artık yakaya değil sandıklara atılması için salonları yeni döneme hazırlayacağız”

İŞLETMELERDEN HALAY ÇUBUĞU

  • Düğünlerin olmazsa olmazı arasında yer alan oyun pisti eğlenceleri için de sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Davetlilerin birbirinin elinden tutarak gerçekleştirdiği halay ya da horona, pandemi sürecinde ara verilecek. Salon işletmecileri oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler, halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek.

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