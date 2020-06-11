Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Harvard bilim insanlarından DSÖye suçlama
DÜNYA

Harvard bilim insanlarından DSÖ’ye suçlama

Harvard Üniversitesi bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) asemptomatik (belirti göstermeyen) kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi. Asemptomatik kişilerin de virüsü yayabileceğine dair çok sayıda kanıtın olduğunu ifade eden bilim insanları, DSÖ’nün yorumunun henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan üye devletlerin açıklamasına dayandığını düşündüklerini belirti.

Haber Merkezi DHA
Harvard araştırmacıları DSÖ'ye tepki gösterdi.
Harvard araştırmacıları DSÖ'ye tepki gösterdi.

Harvard Üniversitesi bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) asemptomatik (belirti göstermeyen) kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi.

Bilim insanları, DSÖ’yü ‘kamuoyunu yanlış bilgilendirmek’ ve ‘kafa karıştırmakla’ suçladı. DSÖ ise açıklamasını geri çekerek yanlış anlaşıldığını öne sürdü.
DSÖ'nün koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove yaptığı açıklamada, Covid-19’un nasıl bulaştığına dair farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini ve asemptomatik kişilerden virüsün bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade etti. DSÖ, hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanmasını istedi.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDEN TEPKİ

Bu açıklamaya, ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan ve dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan Harvard Üniversitesi bilim insanları tepki gösterdi. Bilim insanları, DSÖ’yü ‘kamuoyunu yanlış bilgilendirmek’ ve ‘kafa karıştırmakla’ suçladı. Asemptomatik kişilerin de virüsü yayabileceğine dair çok sayıda kanıtın olduğunu ifade eden bilim insanları, DSÖ’nün yorumunun henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan üye devletlerin açıklamasına dayandığını düşündüklerini belirti.

AÇIKLAMAYI GERİ ÇEKTİ

Tepkinin ardından DSÖ açıklamasını geri çekti. Tekrar açıklama yapan Kerkhove, yanlış anlaşıldıklarını ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin de hastalığı yaydığını söyledi.

Abone Ol Google News
Bu da İYİ Partinin adayı

Bu da İYİ Parti'nin adayı

Siyaset ve oyunculukta kaybeden Kınay, muhabire saldırdı.
Fenomen değil şef olmak istiyorum

Fenomen değil
şef olmak istiyorum

Hakkında çıkan iddialara Yeni Şafak canlı yayınında açıklık getirdi.
İşte Ayasofyanın tapusu

İşte Ayasofya'nın tapusu

​​Bakan Çavuşoğlu Fatih'in vasiyetini canlı yayında gösterdi.
Tıkla ve gururlan

Tıkla ve gururlan

​Kandil'de saklandığını zanneden üst düzey terörist burada vuruldu.
Hesabınızı anında boşaltabilirler

Hesabınızı anında boşaltabilirler

​Dolandırıcıların yeni hedefi kredi destek paketleri...
İngiliz yeni fark etti

İngiliz yeni fark etti

Erken tedbir alsaydık ölüm sayısı yarısına inebilirdi.

​Öcalan'ın en yakınındaki teröristi MİT buldu TSK vurdu.

​Rusya ve BAE çöküşü durdurmayınca yeni arayışlara girdi.

​ABD'de eylemler tırmanıyor, Trump geri adım atmıyor.

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

​Türkiye ile aynı saftalar: Hafter'in değil Serrac'ın yanındayız.

​CHP'li Kaboğlu'ndan skandal açıklamalar.

​Fatih'in ibadete açtığı Ayasofya nasıl müze oldu?

​Libya ordusu Hafter'i son teknoloji ile vuruyor.

Devlet katkısı dışında işverenden de kesinti olacak.

​Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan ciddi risk uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.