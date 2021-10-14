Koronavirüs Herkes Turkovac olsun
TÜRKİYE

Herkes Turkovac olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz aşı olan 18-59 yaş arası vatandaşlara üçüncü dozu Turkovac yaptırmaları için çağrı yaptı. Koca, “3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli” dedi. Turkovac için ‘enabiz.gov.tr’den randevu alınabilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Herkes Turkovac olsun ​
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını belirterek, koronavirüs geçirmemiş ve iki doz aşı yaptırmış 18-59 yaş arasındakileri, üçüncü doz aşıları için TURKOVAC gönüllüsü olmaya davet etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TURKOVAC’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

GÖNÜLLER YERLİ AŞIDA

TURKOVAC’ın üçüncü doz çalışması için gönüllü olma çağrısı yapan Koca, “Daha önce iki doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı TURKOVAC’ta, en az 3000’imiz TURKOVAC’ı tercih etmeli.” ifadelerini kullandı. Koca’nın paylaşımının altındaki afişte, “Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun TURKOVAC seri üretime geçsin.” sloganı yer aldı. Hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler “enabiz.gov.tr” sitesinden başvuru yapabilecek, ayrıntılı bilgi ALO 184 hattından alınabilecek. Aşılar, şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

Turkovac Sinovac’tan daha koruyucu
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Turkovac Sinovac’tan daha koruyucu

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Başvurular e-nabız’dan

  • Üçüncü dozu, yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-nabız üzerinden alınmaya başladı. Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler “enabiz.gov.tr” sitesinden “Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol” butonuna tıklayacak. Açılan pencerede “3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum” seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek. Yetkililer, uygun görülürse gönüllüye dönüş sağlayacak.

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