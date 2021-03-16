Koronavirüs HES yoksa tıraş da yok
TÜRKİYE

​HES yoksa tıraş da yok

HES yoksa tıraş da yok

İstanbul’da kahvehane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu başladı. Tüm kamu kurumlarıyla, MEB’e bağlı resmi ve özel okullara giriş de artık HES koduyla olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs açısından herhangi bir risk taşıyıp taşınmadığını gösteren kodun işletmelerde girişte gösterilmesi zorunluluğundan hem müşteriler, hem de işletmeciler memnun.
Koronavirüs açısından herhangi bir risk taşıyıp taşınmadığını gösteren kodun işletmelerde girişte gösterilmesi zorunluluğundan hem müşteriler, hem de işletmeciler memnun.

İstanbul’da kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu dünden itibaren başladı. Uygulama kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlar, MEB’e bağlı resmi ve özel okullara girişte de HES kodu zorunluluğu getirildi. Koronavirüs açısından herhangi bir risk taşıyıp taşınmadığını gösteren kodun işletmelerde girişte gösterilmesi zorunluluğundan hem müşteriler, hem de işletmeciler memnun.

Korona dahil paket
GÜNDEM
Korona dahil paket

YAŞLILARA YARDIM EDECEĞİZ

  • İlk iş gününde kepenklerini açan işletmeciler, müşterilerini HES kodlarını kontrol ederek kabul etti. Zeytinburnu ve Fatih’te kafe ve restoran işletmecileri ile berberler de karar gereği HES kontrolü yaptıktan sonra müşterilerini içeri aldı. Esenyurt’ta berber dükkanı olan Nuri Gencer, “Hem bizim hem de toplum sağlığı için güzel bir uygulama oldu. Yaşlı müşterilere de HES kodu almaları konusunda yardımcı olacağız” dedi.

Mevcut durum devam edecek
GÜNDEM
Mevcut durum devam edecek

ÇOK FAYDALI OLACAK

Kıraathane işleten Tekin Akbal, uygulamadan memnun olduğunu ancak eleman azlığı nedeniyle HES kodu kontrolüne zorlanacağını dile getirdi. HES koduyla kıraathaneye giriş yapan müşterilerden Yusuf Karabulut da “Herkes için, sağlık için faydalı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Öte yandan Eskişehir’de toplu taşıma araçlarında ve berber, kuaför, güzellik salonu, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, bilardo salonu, lunapark, tiyatrolara girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

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