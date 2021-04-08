Koronavirüs Hollanda, 60 yaş altı için Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
DÜNYA

Hollanda, 60 yaş altı için Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Hollanda, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını 60 yaşın altındaki kişiler için durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Hollanda, 60 yaş altı için Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
Arşiv

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, düzenlediği basın toplantısında, Hollanda Sağlık Konseyince verilen tavsiye kararı üzerine 60 yaşın altındakilere AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

De Jonge, 60 yaşın üstündekilere söz konusu aşının uygulanmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Aşının yan etkilerinin genellikle 60 yaşın altındakilerde görüldüğünü vurgulayan De Jonge, "60 yaşın üstündekiler için AstraZeneca iyi ve güvenli bir aşı." dedi.

Sağlık Konseyinin tavsiyesine göre, ilk dozu AstraZeneca aşısıyla olan 60 yaşın altındakilere ikinci doz yine aynı aşıyla yapılabilecek.

Bakanlık, "geçici durdurma" kararını açıklamıştı

Hollanda Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısı yapılan 8 kadında yan etkiler görülmesi sebebiyle 60 yaşın altındakiler için bu aşının uygulamasını 3 Nisan itibarıyla geçici durdurulduğunu açıklamıştı.

Yaşları 25 ile 65 yaşındaki kadınlardan birinin akciğerindeki kan pıhtılaşması sebebiyle öldüğü bildirilmişti.

Geçici durdurma kararının ardından Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR), aşı israfını önlemek için 60 yaşın üzerinde 700 kişinin randevusunu iptal etmişti.

Hollanda Sağlık Bakanlığı, ilk olarak 15 Mart'ta tedbir amaçlı AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

Avrupa İlaç Ajansının "kanda pıhtılaşma" kararı tartışılıyor

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının faydalarının risklerinden daha çok olduğunu tekrarlayarak kanda alışılmadık şekilde görülen pıhtılaşmalarla aşı arasında bir "bağlantı" bulunduğunu ancak bunun "çok nadir görülen yan etkiler" olduğunu bildirmişti.

Kararın ardından toplanan AB Sağlık Bakanları, ortak bir karara varamamıştı.

Hollanda'nın yanı sıra Almanya, İtalya ve İspanya da AstraZeneca aşısını 60 yaşın üstündekilere uyguluyor.

ABD'de koronavirüste 4. dalga endişesi: Vakalar rahatsız edici seviyede
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüste 4. dalga endişesi: Vakalar rahatsız edici seviyede

Dünya genelinde koronavirüs tablosu endişe verici: Hasta sayısı 23 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs tablosu endişe verici: Hasta sayısı 23 milyonu aştı
Abone Ol Google News
Meksikada katliam bilançosu

Meksika'da katliam bilançosu

​2006'dan bu yana 85 binden fazla kişi kayboldu.
Fenerbahçeden kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

​Sarı lacivertliler, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı.
İtalyan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

​Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasının ardından flaş gelişme.

​Bakan Selçuk'tan eğitimle ilgili flaş açıklamalar.

​Can yakan tabloda son durum açıklandı.

​10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı.
Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​Kardeşler cinayeti itiraf etti, kafatası ve göğüs kafesi aranıyor.

ABD'de d​ikkat çeken araştırma sonuçları açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.