Koronavirüs Hollanda ve İrlandadan sonra şimdi Almanya ve Endonezya Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı
DÜNYA

Hollanda ve İrlanda'dan sonra şimdi Almanya ve Endonezya: Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı

Almanya ve Endonezya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduklarını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptığı açıklamada, yan etkisine ilişkin inceleme sürecinin devam etmesi nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldıklarını belirtti.

Söz konusu aşının yan etkileri konusunda Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) araştırma sonuçlarını beklediklerini ifade eden Sadikin, şu ana kadar alınan AstraZeneca aşılarının henüz dağıtıma sunulmadığı bilgisini paylaştı.

Bu arada, 8 Mart’ta 1,1 milyon doz AstraZeneca aşısı temin eden Endonezya, AstraZeneca’dan toplam 50 milyon doz aşı almayı planlıyor.

  • Daha önce İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" ifadesini kullanmıştı.

Hollanda ve İrlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı
KORONAVİRÜS
Hollanda ve İrlanda AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Almanya Sağlık Bakanlığı: Aşının kanda pıhtılaşma riski var

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede aşı konusunda yetkisi bulunan Paul-Ehrlich Enstitüsünün bu yöndeki tavsiyesi üzerine durdurma kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.

Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısına bir ülkeden daha veto
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