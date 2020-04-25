Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 120 kişi daha öldü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Hollanda’da koronavirüs salgınından 120 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, toplam can kaybı 4 bin 409’a yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 37 bin 190 olarak açıklandı.