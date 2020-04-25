Hollanda'da koronavirüs nedeniyle 120 kişi daha öldü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.
Hollanda’da koronavirüs salgınından 120 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, toplam can kaybı 4 bin 409’a yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 37 bin 190 olarak açıklandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.
Hollanda’da koronavirüs salgınından 120 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, toplam can kaybı 4 bin 409’a yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 37 bin 190 olarak açıklandı.
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