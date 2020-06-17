Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Honduras Devlet Başkanı Hernandez koronavirüs olduğunu doğruladı
DÜNYA

Honduras Devlet Başkanı Hernandez koronavirüs olduğunu doğruladı

Honduras Devlet Başkanı Hernandez koronavirüs olduğunu doğruladı

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández ve eşi First Lady Ana Garcia de Hernandez’in, koronavirüs (Covid-19) olduğunu doğrulandı.

Haber Merkezi DHA
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández ve eşinin koronavirüs olduğu belirtildi.
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández ve eşinin koronavirüs olduğu belirtildi.

Devlet Başkanı Hernandez, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada koronavirüse yakalandığını teyit etti.

Partisi ‘Partido Naconal’, yazılı yaptığı açıklamada devlet başkanı ve eşinin koronavirüs olduğunu doğrulayarak, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

DSÖ Türkiye Yöneticisi: Yeni vakalar buz dağının görebildiğimiz kısmı
KORONAVİRÜS
DSÖ Türkiye Yöneticisi: Yeni vakalar buz dağının görebildiğimiz kısmı

HONDURAS'TA VAKA SAYILARI YÜKSELİYOR

Güney Amerika ülkelerinde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, Honduras’ta vaka sayısı son 24 saatte 478 kişi artarak toplamda 9 bin 656 oldu.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 330 olduğu belirtildi.

Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 2 bin 3 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
Hindistan'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 2 bin 3 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bin 282 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle bin 282 kişi öldü
Abone Ol Google News
Daha önce yazdık yine destan yazacağız

Daha önce yazdık yine destan yazacağız

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.
Halkın psikolojisi 11 Eylülden daha kötü

Halkın psikolojisi 11 Eylül'den daha kötü

Amerikalılar en mutsuz zamanlarını yaşıyor
HarekatSincara uzanabilir

Harekat
Sincar'a uzanabilir

Haftanin'de başlatılan operasyon neden önemli?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlükte.

Kara listeye alınacak

Kara listeye alınacak

​Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te Bahçeli'yi kabul edecek.

​MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'de!
Tarih yazdılar

Tarih yazdılar

​​Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

​İstanbul'da enflasyonun üzerinde getiri sağladı.

Çökme riski bulunan bina sakinlerinden ilginç tepki.

Operasyonu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.

​Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.