Honduras Devlet Başkanı Hernandez koronavirüs olduğunu doğruladı Honduras Devlet Başkanı Hernandez koronavirüs olduğunu doğruladı Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández ve eşi First Lady Ana Garcia de Hernandez’in, koronavirüs (Covid-19) olduğunu doğrulandı.

Haber Merkezi 17 Haziran 2020, 10:21 Son Güncelleme: 17 Haziran 2020, 10:27 DHA