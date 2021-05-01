İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den tam kapanmada "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün itibariyle ülkemizde üçüncü bir aşının daha kullanımına onay verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıklayarak, 'En kısa sürede bu aşı ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir' dedi.