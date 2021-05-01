Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İçişleri Bakan Yardımcısı İnceden tam kapanmada "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama
TÜRKİYE

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den tam kapanmada "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, tam kapanma sürecinde "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Türk Tabipleri Birliğinin dezenformasyon yaptığını kaydeden İnce, "Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar." dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakan Yardımcısı İnceden tam kapanmada sağlık çalışanlarına ceza kesildiği iddiasına yalanlama
Arşiv

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini içeren açıklamasını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"TTB dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz."

İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgeleriyle ilgili açıklama
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat izin belgeleriyle ilgili açıklama
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.