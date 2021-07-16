Koronavirüs İkinci dozda 20 milyonu geçtik
TÜRKİYE

İkinci dozda 20 milyonu geçtik

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçti. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 62 milyon 365 bin 59'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
İkinci dozda 20 milyonu geçtik
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla ülke genelinde aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda, 18 yaş ve üstündeki nüfusun yüzde 70'ine Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşı yapılması hedeflenirken ikinci ve üçüncü doz uygulamaları da hızla sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 21.44 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 784 bin 201, ikinci doz aşı sayısı da 20 milyon 2 bin 13'e ulaştı.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 62 milyon 365 bin 59'a yükseldi.

Türkiye'nin 16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Bir il daha mavi oldu
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Bir il daha mavi oldu
Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.