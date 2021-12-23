İlk kez Omicron varyantı tespit edildi: 2 kişi tedavi altında

Arnavutluk Teknik Uzmanlar Komitesinin çevrim içi toplantısında, uzmanların Omicron varyantının ülkedeki varlığına dair şüpheleri doğrulayarak, 2 kişide Kovid-19'un bu varyantının tespit edildiği duyuruldu.
Komitenin Yöneticisi Mira Rakacolli, yaptığı açıklamada, Almanya'daki referans laboratuvarlarından gelen yanıta göre uzmanların, Omicron varyantının ülkedeki varlığına dair şüphelerinin doğrulandığını kaydetti.
Arnavutluk Halk Sağlığı Enstitüsü (ISHP) Müdürü Eugena Tomini de 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini ifade etti.
Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana ülkede 206 bin 616 vaka tespit edilirken, 3 bin 180 kişi hayatını kaybetti, halen 5 bin 173 aktif vaka bulunuyor.
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Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ortaya çıkan varyant ile ilgili merakla beklenen sonuçlar geldi.
Avustralyalı bilim insanlarının imza attığı çalışma ile Omicron'a karşı en çok risk altında olan grup netlik kazandı.
NEREDEYSE HİÇ KORUMALARI YOK<br><br>Laboratuvar sonuçları Delta'ya yakalanan aşılanmamış kişilerin Omicron enfeksiyonuna karşı neredeyse hiçbir koruması olmadığını gösteriyor
Uzmanlar Delta'dan kurtulanlardan alınan kanı Omicron'a karşı test etti ve antikor seviyelerini ölçtü.
İngiliz Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre, yedi örnekten yalnızca biri, Omicron'u nötralize etmek için yeterli enfeksiyonla savaşan protein üretebildi.
Bu da bu kişilerin Omicron'a karşı en şanssız grup oluğunu ortaya koydu.
SÜPER BAĞIŞIKLIĞIN ANAHTARI: TAKVİYE DOZ<br><br>Innsbruck Tıp Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Delta'dan kurtulan hastaların zamanı geldiğinde takviye aşı yaptırmaları durumunda enfeksiyona karşı 'süper bağışıklık' kazandıklarını buldu.<br><br>Uzmanlar bu sonuçların takviye aşıların ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdiğinin altını çizdi.<br>
OMICRON DAHA HAFİF<br><br>İskoçya ve Güney Afrika'da yapılan araştırmaların yayımlanan ilk sonuçlarına göre, Omicron dalgası daha hafif görünüyor.<br><br>İlk veriler, diğer varyantlara kıyasla daha az insanın hastanede tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bu sayının yüzde 30 ila yüzde 70 düzeyinde azalma potansiyeli olduğunu gösteriyor.<br>
Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az.<br><br>Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.
Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.
Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun \"bir ölçüye kadar iyi Haber\" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastanaye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.<br><br>Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.<br>
Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.<br><br>İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın, Omicron varyantının ne ölçüde ağır olduğuna ilişkin gerçek vakalara dayalı ilk verilerini yakında yayınlaması bekleniyor.
Omicron'a karşı en şanssız grup belli oldu
Dün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Avustralya'da yapılan yeni araştırma ile varyantın en çok hedef aldığı ve en az etkilediği grup belirlendi.
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