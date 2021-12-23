İlk kez Omicron varyantı tespit edildi: 2 kişi tedavi altında

OMICRON DAHA HAFİF<br><br>İskoçya ve Güney Afrika'da yapılan araştırmaların yayımlanan ilk sonuçlarına göre, Omicron dalgası daha hafif görünüyor.<br><br>İlk veriler, diğer varyantlara kıyasla daha az insanın hastanede tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bu sayının yüzde 30 ila yüzde 70 düzeyinde azalma potansiyeli olduğunu gösteriyor.<br>