İngiliz gazeteleri çöken sağlık sistemini yazıyor: Üzgünüz hastanede yatak kalmadı

Koronavirüs salgınında ikinci dalgadan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de sağlık sistemi çökmüş durumda. Aşılama ve önlemlere rağmen vaka ve ölü sayısı durdurulamıyor. korkutan tablo her geçen gün rekora koşarken, yoğun bakım servislerin ise yer kalmadı.

İlaç verip evlere gönderiyorlar

Acil vakalara alan açmak için yatılı tedavi gören hastaların otellere veya kendi evlerine erken taburcu edilmesinin karar verildiği ülkede yoğun bakım servislerinde yer kalmadı. Durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan hastalar, ambulansla getirildikleri hastanelerde serum ya da ilaç verilerek evlerine yollanıyor. 4,5 milyon kişi ise çaresizce hastanelerde kendilerine yatak açılmasını bekliyor.

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Sağlık sisteminin çöktüğü ülkenin en çok okunan gazetelerinden Metro, bugün "Üzgünüz hastanede yatak kalmadı" manşetiyle çıktı.

4.5 milyon hasta tedavi olmayı bekliyor

Ulusal Sağlık Servisi (NHS), İngiltere’de Kasım 2019 - Kasım 2020’de tedavi için hastanelerde bekleyenlerin sayılarına ilişkin bir rapor yayımladı. Buna göre, hastanelerde tedavi sırası bekleyenlerin sayısı 4 milyon 460 bine ulaşırken, bu kayıtların tutulmaya başlandığı 2007’den bu yana görülen en yüksek ‘bekleyen hasta’ sayısı oldu.

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Erken taburcu ediyorlar

Geçtiğimiz günlerde hastane yöneticileri, “acil durum kapasitesi” oluşturmak ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)’nin çökmesini durdurmak için hastaları daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte erken taburcu etmeye başlamayı planladığını açıklamıştı.

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Bir süpermarket zinciri ise koronavirüs aşısı sunan ilk market olmuş, mağazanın içindeki eczane bölümünde bir aşı merkezi işletilecek aşı merkezinin haftanın 7 günü boyunca 08.00-20.00 arasında hizmet vereceğini açıklamıştı.

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