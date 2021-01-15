Koronavirüs İngiliz gazeteleri çöken sağlık sistemini yazıyor Üzgünüz hastanede yatak kalmadı
DÜNYA

İngiliz gazeteleri çöken sağlık sistemini yazıyor: Üzgünüz hastanede yatak kalmadı

İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıpları rekora koşuyor. Hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde yer kalmadı. Durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan hastalar, ambulansla getirildikleri hastanelerde serum ya da ilaç verilerek evlerine yollanıyor. 4,5 milyon kişi ise çaresizce hastanelerde kendilerine yatak açılmasını bekliyor. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkenin en çok okunan gazetelerinden Metro, bugün "Üzgünüz hastanede yatak kalmadı" manşetiyle çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgınında ikinci dalgadan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de sağlık sistemi çökmüş durumda. Aşılama ve önlemlere rağmen vaka ve ölü sayısı durdurulamıyor. korkutan tablo her geçen gün rekora koşarken, yoğun bakım servislerin ise yer kalmadı.

İlaç verip evlere gönderiyorlar

Acil vakalara alan açmak için yatılı tedavi gören hastaların otellere veya kendi evlerine erken taburcu edilmesinin karar verildiği ülkede yoğun bakım servislerinde yer kalmadı. Durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan hastalar, ambulansla getirildikleri hastanelerde serum ya da ilaç verilerek evlerine yollanıyor. 4,5 milyon kişi ise çaresizce hastanelerde kendilerine yatak açılmasını bekliyor.

İngiltere’de yaklaşık 2 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu
KORONAVİRÜS
İngiltere’de yaklaşık 2 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu

Sağlık sisteminin çöktüğü ülkenin en çok okunan gazetelerinden Metro, bugün "Üzgünüz hastanede yatak kalmadı" manşetiyle çıktı.

4.5 milyon hasta tedavi olmayı bekliyor

Ulusal Sağlık Servisi (NHS), İngiltere’de Kasım 2019 - Kasım 2020’de tedavi için hastanelerde bekleyenlerin sayılarına ilişkin bir rapor yayımladı. Buna göre, hastanelerde tedavi sırası bekleyenlerin sayısı 4 milyon 460 bine ulaşırken, bu kayıtların tutulmaya başlandığı 2007’den bu yana görülen en yüksek ‘bekleyen hasta’ sayısı oldu.

Londra'da acil durum ilan edildi: Her 30 kişiden birinde koronavirüs görülüyor
DÜNYA
Londra'da acil durum ilan edildi: Her 30 kişiden birinde koronavirüs görülüyor

Erken taburcu ediyorlar

Geçtiğimiz günlerde hastane yöneticileri, “acil durum kapasitesi” oluşturmak ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)’nin çökmesini durdurmak için hastaları daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte erken taburcu etmeye başlamayı planladığını açıklamıştı.

İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldı
KORONAVİRÜS
İngiltere’de İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek can kaybına ulaşıldı
  • Bir süpermarket zinciri ise koronavirüs aşısı sunan ilk market olmuş, mağazanın içindeki eczane bölümünde bir aşı merkezi işletilecek aşı merkezinin haftanın 7 günü boyunca 08.00-20.00 arasında hizmet vereceğini açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Johnson: Yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Johnson: Yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında

İngiltere’nin süpermarket zinciri ASDA koronavirüs aşısı uygulayacak
KORONAVİRÜS
İngiltere’nin süpermarket zinciri ASDA koronavirüs aşısı uygulayacak
Abone Ol Google News
Biz korona morona görmedik

Biz korona morona görmedik

​60 yıldır dağlarda ve yaylalarda yaşıyor.
Bu sefer ceza kesildi

Bu sefer ceza kesildi

​Taksim'de yine bayılma numarasıyla duygu sömürüsü.
İngiliz gazeteleri çöken sağlık sistemini yazıyor: Üzgünüz hastanede yatak kalmadı

​Öğretim üyesi çarşaflıları hedef aldı.

​Motor çalıştırıldı, seri üretim bu yıl başlayacak.

Trafikte yoğunluk başladı

Trafikte yoğunluk başladı

İstanbul güne kar ile başladı, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

Kupada çeyrek final eşleşmeleri bugün belli olacak.
Yüksek kesimler<br>beyaza büründü

Yüksek kesimler
beyaza büründü

İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı.

İki milyonu aştı

İki milyonu aştı

​Koronavirüs salgınında korkutan tablo.
Bursa'da<br>aile içi şiddet

Bursa'da
aile içi şiddet

Ağabeyini bıçakladı "​Ben yaparım beni tanıyan tanır" dedi.
Kiraların uçtuğu ilçe

Kiraların uçtuğu ilçe

​Son bir yıl içerisinde yüzde 200'ün üstüne çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.