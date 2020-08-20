İngilizler öve öve bitiremiyor: Güvenli tatilin tek adresi Türkiye

KORONAVİRÜS İngilizler Türkiye'ye minnettar: Bakanlar tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etti

Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler ve sağlık sistemindeki başarı dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Turistlerin güvenli tatil için tercih ettiği ülkelerin başında gelen Türkiye'ye, İngiliz The Times gazetesinden de övgüler geldi. Gazetenin gezi editörü Chris Haslam, Bodrum'da yaptığı tatili kaleme aldı. "Güvenli tatilin tek adresi Türkiye" diyen editör, tatili boyunca İngiltere'de olduğundan daha güvende olduğunu söyledi.

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Fransa, İspanya, Yunanistan ilk günden beri hiçbir Cvid-19 önlemi almazken, Türkiye'de otellerin Güvenlik Sertifikası aldığını belirten Haslam, oteldeki pandemi önlemlerine de övgüler yağdırdı.

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"Tüm önlemler alınmış"

Denize giren, yamaç paraşütü yapan çevredeki restoran ve kafelerde zaman geçiren Haslam, gittiği her yerde güvenlik tedbirlerin çok başarılı bir şekilde alındığını ve herkesin maskeli olduğunu, temasa müsaade etmediğini, neredeyse her noktada dezenfektan bulunduğunu ve ateş ölçümü yapıldığını belirterek bu tedbirlerin diğer Avrupa ülkelerindeki tatil beldelerinde olmadığını da yazısına ekledi.

"Sağlık sistemi çok başarılı"

Otellerde çokça sağlık birimlerinin olduğunu, PCR testi yapılabildiğini ve karantina için tecrit edilmiş özel odalar olduğundan da bahseden Haslam, sosyal mesafenin de bulunduğu her yerde başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

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Haslam yazısının son kısmında ise "Dünya pandemiden kırılırken, herkes yeni normale alışırken insan Türkiye'de salgın hastalık olduğunu unutuyor" ifadelerini kullandı.