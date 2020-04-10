Koronavirüs İngilizlerin gündemi Türkiyenin yardımı Tarihte bir ilk
DÜNYA

İngilizlerin gündemi Türkiye'nin yardımı: Tarihte bir ilk

Türkiye'nin bugün koronavirüstwn 65 binden fazla insanın etkilendiği İngiltere'ye askeri kargo uçağı Koca Yusuf ile tıbbi malzeme göndermesi İngiliz basınında gündem oldu. Mevlana'nın sözünün yer aldığı kargoların İngiltere'ye ulaşması bir ilk olarak tarihe geçti. Koca Yusuf’un ilk kez bir NATO protokolünü uygulayacağı da belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'ye yardım devam edecek.
İngiltere'ye yardım devam edecek.

Türkiye’nin bugün İngiltere’ye koronavirüsle mücadele kapsamında askeri kargo uçağı “Koca Yusuf” ile bez maske, N95 sertifikalı maske ve tulum göndermesi Ada basınının gündemine oturdu.

Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı: Türkiye'den İngiltere'ye uçak dolusu tıbbi yardım
KORONAVİRÜS
Çöp poşetinden önlük yapıyorlardı: Türkiye'den İngiltere'ye uçak dolusu tıbbi yardım


BBC'nin haberine göre; Koliler üzerinde Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü İngiliz basınının gündemine geldi. Koca Yusuf ve mürettebatı, RAM yani Hızlı Hava Hareketi İnisiyatifi olarak da bilinen prosedürü uygulayacak ilk yardım uçağı oldu. Bu kod kullanılarak RAM inisiyatifi aracılığıyla askeri uçak ve araçlar ulusal hava sahasında rahatça ve sorgusuz sualsiz hareket edebiliyor. Bürokrasiyi kaldırmak için hazırlanan inisiyatif daha önce askeri krizler için gündeme gelmişti. Kargoda 100.000 bez maske, 50.000 N95 maskesi ve 100.000 tulum gönderileceği belirtildi.

Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri uçak Londra'ya ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'den İngiltere'ye sağlık malzemesi götüren askeri uçak Londra'ya ulaştı

  • İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail de bu gelişmeye geniş yer ayırdı. Daily Mail, Mevlana’nın sözünü manşetlerine taşırken, “Türkiye uçak dolusu acil durum ekipmanını İngiltere’ye üzerinde şiir yazan kolilerle gönderdi” ifadesini kullandı. Daily Mail’in İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan kaynakları, ikinci bir uçağın da cumartesi günü ulaşacağını duyurdu.
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