İngilizlerin gündemi Türkiye'nin yardımı: Tarihte bir ilk

Türkiye’nin bugün İngiltere’ye koronavirüsle mücadele kapsamında askeri kargo uçağı “Koca Yusuf” ile bez maske, N95 sertifikalı maske ve tulum göndermesi Ada basınının gündemine oturdu.

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BBC'nin haberine göre; Koliler üzerinde Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü İngiliz basınının gündemine geldi. Koca Yusuf ve mürettebatı, RAM yani Hızlı Hava Hareketi İnisiyatifi olarak da bilinen prosedürü uygulayacak ilk yardım uçağı oldu. Bu kod kullanılarak RAM inisiyatifi aracılığıyla askeri uçak ve araçlar ulusal hava sahasında rahatça ve sorgusuz sualsiz hareket edebiliyor. Bürokrasiyi kaldırmak için hazırlanan inisiyatif daha önce askeri krizler için gündeme gelmişti. Kargoda 100.000 bez maske, 50.000 N95 maskesi ve 100.000 tulum gönderileceği belirtildi.

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