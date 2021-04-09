​İngiltere’de artık sürü bağışıklığı var​

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre bilim insanları, İngiltere’nin Pazartesi günü itibarıyla sürü bağışıklığı eşiğini geçmeye hazır olduğunu iddia etti. University College London (UCL) tarafından yapılan modellemeye göre, nüfusun yüzde 73,4’ünün 12 Nisan’a kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korumaya sahip olacağı belirtildi. İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) tarafından yapılan ve 14 Mart’ı son gün olarak sayan araştırmada ise, İngiltere’deki kişilerin tarih itibarıyla yüzde 54’ünün virüse karşı antikor sahibi olduğu belirtilirken UCL tarafından yapılan araştırma bu veriler yardımıyla gerçekleşti.

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YÜZDE 73,4’E ÇIKACAK

UCL tarafından yayınlanan araştırmaya göre, virüse karşı aşı yoluyla veya önceki enfeksiyonla korunan kişi sayısı 12 Nisan’da yüzde 73,4’e çıkacağı bildirilirken bu rakamın ülkeyi sürü bağışıklığına kavuşturmaya yetecek oran olduğu belirtildi. Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından UCL profesörü Karl Friston, “Sürü bağışıklığı tahminleri beni şaşırttı” derken, “Bağışıklığı tetikleme açısından aşılamanın tahmini etkinliği hesaba katılırken, bu modele göre nüfusun yaklaşık yüzde 70’inin bağışık olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

AŞININ KATKISI BÜYÜK

İngiltere’de yetişkinlerin yüzde 56’sına fazlasının en az bir doz Kovid-19 aşısı aldığını hatırlatan Friston, “İnsanların yaklaşık yüzde 42’sinin virüse maruz kaldığı ve yüzde 10’unun da doğuştan virüse bağışıklığı olduğu tespitiyle aşılama oranlarıyla birlikte Pazartesi günü itibarıyla İngiltere sürü bağışıklığı eşiğini geçecek” ifadelerini kullandı.

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Almanya’nın gözü Sputnik V’te

Almanya’nın Sputnik V Kovid-19 aşısını almak için Rusya ile ikili görüşmelere başlamak üzere olduğu açıklandı. İngiliz haber ajansı Reuters’e konuşan bir kaynak, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın sanal toplantıda Almanya’nın Rusya ile aşıyı güvence altına almak için ikili bir anlaşma için ön görüşmelere başlayacağını duyurduğunu da kaydetti. Kaynak, ön görüşmelerde Almanya’nın ilk olarak Rusya’nın hangi miktarları ne zaman teslim edebileceğini belirlemek istediğini söyledi. Haberde, Almanya’nın Sputnik V aşısını temin etme durumunun Rusya’nın Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) sunacağı verilere bağlı olduğunun altı çizildi.

18 mutasyonlu yeni varyant

Brezilya’da yayın yapan O Globo’da yer alan habere göre, Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi iş birliğinde, Kovid-19’un 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı. 18 mutasyonun içinde Brezilya’nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro’da ortaya çıkan P2, İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika’da ortaya çıkan B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğu belirtildi.