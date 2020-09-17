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Koronavirüs İngilterede bir şahıs yılanı maske yaptı
DÜNYA

İngiltere'de bir şahıs yılanı maske yaptı

İngiltere'de bir şahıs yılanı maske gibi kullandı. Otobüse binen şahsı gören yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bölge Ulaştırma Müdürlüğü konu ile ilgili açıklamada bulunarak, ''Yılan derisi kullanmaya izin verildiğini düşünmüyoruz, özellikle deri halen yılanın üzerindeyken” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
İngiltere sokaklarında bir şahıs yılanı maske olarak kullandı.
İngiltere sokaklarında bir şahıs yılanı maske olarak kullandı.

İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan Swinton bölgesinde bir kişi boynuna doladığı yılanı maske gibi kullanarak otobüse bindi.

  • Kimliğinin açıklanmasını istemeyen olaya tanıklık eden yolculardan biri olay anını anlatırken, “Çok eğlenceliydi. Yılanın korkuluklar üzerinde süründüğünü görene kadar şahsın garip bir maske taktığını düşünmüştüm ve yılan ise diğer yolcuları hiç rahatsız etmedi” İfadelerini kullandı.

Bölge ulaştırma açıkla yaptı: Yılan derisi kullanmaya izin vermedik

Bölge Ulaştırma Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Devlet tarafından yapılan açıklamada yüzü korumak için tıbbi maskenin zorunlu olmadığını ve yolcuların kendi maskelerini üretebileceğini veya bandana, atkı gibi uygun kıyafetleri kullanabileceklerini açıkça belirtiliyor. Ancak bu açıklamanın yılan derisi kullanmaya izin verdiğini düşünmüyoruz, özellikle deri halen yılanın üzerindeyken” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle toplu taşımada maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti.

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