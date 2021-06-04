Koronavirüs İngilterede Hint mutasyonu alarmı Vaka sayıları bir haftada 2ye katlandı
DÜNYA

İngiltere'de Hint mutasyonu alarmı: Vaka sayıları bir haftada 2'ye katlandı

İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü (PHE), Türkiye'nin de dahil olduğu 50'yi aşkın ülkede tespit edilen Hindistan delta mutasyonun hastaneye yatış riskini artırdığını belirterek, çocuklardaki vaka oranının arttırdığını duyurdu. Ülkedeki en yaygın varyant haline gelen B.1.617.2 mutasyonu nedeniyle vaka sayısının geçen haftadan bu yana neredeyse iki kat arttığını ifade eden uzmanlar, halkı aşı olmaya çağırdı.

Haber Merkezi Diğer
İngilterede Hint mutasyonu alarmı: Vaka sayıları bir haftada 2ye katlandı
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İngiltere son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 18 ölüm ve 5 bin 274 vakası bildirdi. 26 Mart'tan bu yana ülkedeki en yüksek yeni vaka sayısı kaydedildi. NTV'nin haberine göre; Halk sağlığı uzmanlara durumun ilk olarak Hindistan'da tespit edilen ve B.1.617.2 olarak da bilinen Hindistan delta mutasyonundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Delta varyantının vakalarının geçen hafta yüzde 79 artmasının ardından İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki en baskın mutasyonlu corona virüs ilan edilmişti.

VAKA SAYISI BİR HAFTADA NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI

İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü(PHE), corona virüsün Hindistan delta varyantının İngiltere alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış riskinde artışa yol açabileceğini söyledi. PHE tarafından yapılan açıklamada delta mutasyonu nedeniyle, ülkedeki vakaların geçen haftadan bu yana 5 bin 472 artarak 12 bin 431'e yükseldiği belirtildi.

  • Kuruluş haftalık vaka raporunda, "Erken kanıtlar, alfa varyantına kıyasla, delta varyantıyla enfekte olanların hastaneye yatış riskinin arttığını gösteriyor, ancak bu bulguya daha fazla veriye ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

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"MUTASYONLARA KARŞI HALK TEMKİNLİ OLMAYA DEVAM ETMELİ"

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı CEO'su Dr. Jenny Harries ise bilim insanları yeni varyant hakkında daha fazla bilgi edindikçe İngiliz halkının temkinli olmaya devam etmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Hariies, "Bu varyant şimdi İngiltere’de hakim durumdayken, özellikle bulaşma ve sağlık etkileri hakkında daha fazla şey öğrenirken dikkatli olmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Varyantlarla mücadele etmenin yolu, daha önce kullandığımız Covid-19 bulaşma riskini azaltmak için aynı önlemleri kullanmaktır. Yani evden çalışmak ve her zaman sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek Uygunsanız ve henüz yapmadıysanız, lütfen aşı olun. Emin olun aşı olmanız hayat kurtaracak” dedi.

DSÖ: Hindistan mutasyonu çok tehlikeli
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  • Bununla birlikte, Bolton kenti İngiltere'deki delta varyantının merkez üssü olmaya devam ediyor ve vakalar geçen hafta 795 artarak 2 bin 49'a yükseldi. Ancak PHE, "Bolton'daki bulaşma oranının düşmeye başladığına ve bölge sakinleri ve yerel yönetim ekipleri tarafından alınan önlemlerin yayılmayı azaltmada başarılı olduğuna dair cesaret verici işaretler var" ifadelerini kullandı.

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