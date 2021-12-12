İngiltere'de koronavirüs alarm seviyesi üçten dörde yükseldi: ABD'de ise günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde

İngiltere Başsağlık görevlileri tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Güvenliği Kurumunun tavsiyesi ve ülkede Omicron vakalarındaki hızlı artış nedeniyle alarm seviyesinin ikinci en yüksek olan 4'e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, "Erken kanıtlar, Omicron'un Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını ve Omicron'dan kaynaklanan semptomatik hastalıklara karşı aşı korumasının azaldığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Omicron varyantının şiddetine ilişkin verilerin gelecek haftalarda daha netleşeceği belirtilen açıklamada, ancak yeni varyant nedeniyle hastaneye yatışların şimdiden başladığı ve hızla artmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) şu anda esas olarak Kovid-19 dışı nedenlerle baskı altında. Artan bulaşıcılık ve azalan aşı etkinliğiyle yayılan bir varyantla, bu baskının yakında yükseldiğini göreceğiz." ifadesine yer verildi.

Beş kademeli olan alarm seviyesinin 4'e yükseltilmesi, sağlık yetkililerinin hastalığın bulaşma oranlarının yüksek olduğunu düşündüğü ve sağlık hizmetlerine baskı uygulandığı anlamına geliyor.

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Omicron varyantı 25 bin ila 75 bin ölüme neden olabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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ABD'DE VAKA SAYISI 50 MİLYONA DAYANDI

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 414 artışla 797 bin 179'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 50 bin 840 artışla 49 milyon 884 bin 588'e çıktı.

Son 24 saatte 414 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 797 bin 179 olarak kayıtlara geçti.

California 5 milyon 155 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 389 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

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California can kaybında da 75 bin 270 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 578’e ulaştı, Florida'da ise 62 bin 26 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76’sına en az bir doz, yüzde 64,5’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 26,2'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 238 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 201 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 52 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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İTALYA'DA BİR GÜNDE 66 CAN KAYBI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 501 bin 815 testte 19 bin 215 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 225 bin 517'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 284 bin 877'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 829'a çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 artarak 134 bin 831'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 8 bin 151 artışla 4 milyon 805 bin 809'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 101 milyon 704 bin 327 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 914 bin 923 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85’i buldu.

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Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 11 milyon 309 bin 329 hatırlatıcı doz uygulandı.