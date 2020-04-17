Koronavirüs İngilterede koronavirüs hastalarının solunum cihazı fişini çeken hemşire Huzur içinde öldüler
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İngiltere'de koronavirüs hastalarının solunum cihazı fişini çeken hemşire: Huzur içinde öldüler

İngiltere'de bir hemşire, koronavirüs tedavisi gören ve kurtulma ihtimali düşük olan hastaların bağlı oldukları solunum cihazının fişini çektiklerini açıkladı. Londra'daki Royal Free Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çalışan başhemşire Juanita Nittla, "Solunum cihazının fişini çekmek, duygusal anlamda son derece travmatik ve acı verici. Bazen bir şekilde bir insanın ölümünden sorumlu olduğumu düşünüyorum." dedi. Nittla'ya, meslektaşı olan 50'li yaşlarda bir koronavirüs hastasının tedavisini sonlandırdığını da anlattı. Tedaviyi sonlandırmadan önce hemşirenin kızıyla konuştuğunu aktaran Nittla, "Annesinin hiç acı çekmeyeceği, huzurla uyuyacağı konusunda ona söz verdim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'deki hastanelerde solunum cihazı, insülin pompası, oksijen tüpü gibi birçok ilacın yetersiz olduğu ve bunlara erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.
İngiltere'deki hastanelerde solunum cihazı, insülin pompası, oksijen tüpü gibi birçok ilacın yetersiz olduğu ve bunlara erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Akciğerlere saldıran bir hastalık olan koronavirüste, solunum cihazları, hayati önem taşıyor. Ancak uzun süre solunum cihazına bağlı olsa da durumu iyiye gitmeyen hastalar oluyor. Dünya genelinde sağlık ekipleri, bazı zamanlarda bu hastaların bağlı olduğu solunum cihazlarının fişini çekmek gibi zor bir karar vermek zorunda kalabiliyor.

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Başhemşire Juanita Nittla

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"Travmatik ve acı verici"

BBC'nin haberine göre, Londra'daki Royal Free Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çalışan başhemşire Juanita Nittla, "Solunum cihazının fişini çekmek, duygusal anlamda son derece travmatik ve acı verici. Bazen bir şekilde bir insanın ölümünden sorumlu olduğumu düşünüyorum" dedi.

  • Meslektaşının da fişini çekti

  • Nittla'ya, meslektaşı olan 50'li yaşlarda bir koronavirüs hastasının tedavisini sonlandırdığını da anlattı. Tedaviyi sonlandırmadan önce hemşirenin kızıyla konuştuğunu aktaran Nittla, "Annesinin hiç acı çekmeyeceği, huzurla uyuyacağı konusunda ona söz verdim" ifadelerini kullandı.

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"Annesinin huzurla uyuyacağı konusunda söz verdim"

Nittla, tedaviyi sonlandırmadan önce hemşirenin kızıyla konuştuğunu şu ifadelerle aktardı: "Annesinin hiç acı çekmeyeceği, huzurla uyuyacağı konusunda ona söz verdim. Annesinin ölmeden önce yerine getirilmesini istediği bir son arzusu ya da dini gereklilikler olup olmadığını sordum." Hemşire Nittla, telefonu hastasının kulağına tuttuğunu ve telefonun diğer ucundaki kızının, annesine son sözlerini söylemesini beklediğini de anlattı.

"Son nefesini verirken elini tuttum"

Ailesinin talebi üzerine Nittla, önce bilgisayarda onların istediği bir müziği açtığını ve müzik çalmaya başladığında solunum cihazını kapattığını söyleyerek şunları ekledi: "Yatağına oturup o son nefesini verirken ellerini tuttum." Juanita Nittla, ölen hastanın yatağında yıkadıklarını ve ölüyü kefenle sardıklarını dile getirerek, "Ardından bedenini cenaze torbasına yerleştirdik. Kapatmadan önce alnına bir haç işareti yaptım" diye konuştu.

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