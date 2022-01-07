İngiltere'de koronavirüs seferberliği: Ordu sokağa iniyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele etmek için askerleri sokağa indiriyor. Hastanelerde sağlıkçılar vakalara yetişemezken, askerlerin tıbbi destek sağlaması için adeta seferberlik ilan edildi.

ASKERLER SOKAĞA İNECEK

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastanelerde COVID-19 kaynaklı personel eksikliğini gidermek için başkentteki İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastanelerinde 40 askeri doktor ve 160 genel sağlık personelinin görev alacağı bildirildi. Açıklamada, askeri personelin 3 hafta boyunca hastanelerde hizmet vermesinin öngörüldüğü belirtildi. Birleşik Krallık genelinde halihazırda yaklaşık bin 800 askeri personel COVID-19 salgınıyla mücadeleye destek sağlıyor.

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ASKERİ PERSONEL SAĞLIK KURULUŞLARINA DESTEK OLACAK

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi COVID-19'dan korumak için el ele çalışırken, NHS'deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyor." dedi.

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SAĞLIK EKİPLERİNE DESTEK

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de silahlı kuvvetlerin, salgın boyunca test sahalarında, aşı merkezlerinde ve hastanelerde sağlık ekiplerine destek verdiğini belirterek, "Bir kez daha, ihtiyacın en büyük olduğu bu zorlu kış döneminde sağlık hizmetlerine yardımcı olarak, başkentte gece gündüz çalışan NHS çalışanlarına yardım etmek için adım atıyorlar." ifadesini kullandı.

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HÜKÜMET İNKAR EDEMİYOR

Kraliyet Hemşirelik Koleji Direktörü Patricia Marquis ise askerin hastanelerde konuşlandırılmasının, hükümetin artık NHS içinde "personel krizi" olduğunu inkar edemeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

Marquis, "Başbakan (Boris Johnson) ve diğerleri, artık NHS personelinin güvenli bakım sunma kabiliyeti hakkındaki soruları görmezden gelemezler." dedi.