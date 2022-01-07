Koronavirüs İngilterede koronavirüs seferberliği Ordu sokağa iniyor
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs seferberliği: Ordu sokağa iniyor

İngiltere'de 200 ordu mensubu, koronavirüs nedeniyle personel sıkıntısının yaşandığı başkent Londra'daki hastanelerde görev yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngilterede koronavirüs seferberliği: Ordu sokağa iniyor
Arşiv

İngiltere Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele etmek için askerleri sokağa indiriyor. Hastanelerde sağlıkçılar vakalara yetişemezken, askerlerin tıbbi destek sağlaması için adeta seferberlik ilan edildi.

ASKERLER SOKAĞA İNECEK

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastanelerde COVID-19 kaynaklı personel eksikliğini gidermek için başkentteki İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hastanelerinde 40 askeri doktor ve 160 genel sağlık personelinin görev alacağı bildirildi. Açıklamada, askeri personelin 3 hafta boyunca hastanelerde hizmet vermesinin öngörüldüğü belirtildi. Birleşik Krallık genelinde halihazırda yaklaşık bin 800 askeri personel COVID-19 salgınıyla mücadeleye destek sağlıyor.

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

ASKERİ PERSONEL SAĞLIK KURULUŞLARINA DESTEK OLACAK

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimizin kadın ve erkekleri, ülkeyi COVID-19'dan korumak için el ele çalışırken, NHS'deki özverili meslektaşlarını desteklemek için bir kez daha adım atıyor." dedi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan çifte virüs uyarısı: Ölüm oranı iki kat fazla
KORONAVİRÜS
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan çifte virüs uyarısı: Ölüm oranı iki kat fazla

SAĞLIK EKİPLERİNE DESTEK

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de silahlı kuvvetlerin, salgın boyunca test sahalarında, aşı merkezlerinde ve hastanelerde sağlık ekiplerine destek verdiğini belirterek, "Bir kez daha, ihtiyacın en büyük olduğu bu zorlu kış döneminde sağlık hizmetlerine yardımcı olarak, başkentte gece gündüz çalışan NHS çalışanlarına yardım etmek için adım atıyorlar." ifadesini kullandı.

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları işletme sahiplerini mağdur etti
KORONAVİRÜS
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları işletme sahiplerini mağdur etti

HÜKÜMET İNKAR EDEMİYOR

Kraliyet Hemşirelik Koleji Direktörü Patricia Marquis ise askerin hastanelerde konuşlandırılmasının, hükümetin artık NHS içinde "personel krizi" olduğunu inkar edemeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

Marquis, "Başbakan (Boris Johnson) ve diğerleri, artık NHS personelinin güvenli bakım sunma kabiliyeti hakkındaki soruları görmezden gelemezler." dedi.

Kâbus yeniden başladı

Kâbus yeniden başladı

Marmara'dan sonra Mersin'de de görüldü.
Yargıtayda bir ilk

Yargıtay'da bir ilk

​Artık yapay zeka karar verecek.
Sapkınlığı normalleştirme çabası var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar.

​Devletin iktisadi teşebbüslerine vatandaşı ortak etme planına %67 oranında destek çıktı.

Kentte vaka sayısı toplam vakanın yarısını geçti.

​Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den dikkat çeken açıklama.

Rögardan çıkan köpük caddeyi kapladı.

Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren havalimanı.

​Kadro sayıları belli oldu, alım için ilan verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.