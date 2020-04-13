Koronavirüs İngilterede koronavirüslü yaşlılar yoğun bakıma alınmayacak
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüslü yaşlılar yoğun bakıma alınmayacak

İngiltere'de yaşı yüksek ve kronik hastalıklara sahip vatandaşlar yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmeyecek. İyileşme olasılığı yüksek hastalara yoğun bakım yatağı sağlanması sebebiyle alınan karara göre hastalar önceliklerine göre puanlanacak. Yaşlı ve kronik rahatsızlıklara sahip hastalara verilecek puanlar eğer 8'i geçerse o kişiler tedavi edilmeyecek.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'de iyileşme ihtimali olan hastalara öncelikli tedavi uygulanacak.
İngiltere'de iyileşme ihtimali olan hastalara öncelikli tedavi uygulanacak.

İngiltere'de iyileşme olasılığı yüksek hastalara yoğun bakım yatağı sağlanması sebebiyle yaşlıların tedaviye alınmayabileceği kaydedildi. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin uygulamasına göre hastalara çeşitli özelliklerine göre puan verilecek. 10 üzerinden puanlanacak hasta eğer 8 puanın üzerindeyse yoğun bakım ünitesine alınmayacak.

Dailymail'in haberine göre hastalara kronik rahatsızlığa sahip olma, yüksek yaşa göre puan verilecek. Eğer hasta hem yaşlı hem de kronik hastalığa sahipse tedavi edilmeyecek.

Örneğin yaşı 70'in üzerinde ve kronik hastalılıklara sahip bir hastaya yaş ve hastalıktan 3'er ve 4'er puan verilecek. Toplam 7 puan ise hastanın tedavi edilmemesine neden olacak. İngiltere'deki bu sisteme göre 8 puandan fazla alan hastalara sadece "bakım hizmeti verilecek"

Koronavirüsle mücadelede sağlık ekipman ve personel problemi yaşayan İngiltere'de 11 bin kişi hayatını kaybetti.

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