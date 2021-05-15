Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İngilterede mutasyon paniği Hindistan varyantı normalleşme sürecini geciktirebilir
DÜNYA

İngiltere'de mutasyon paniği: Hindistan varyantı normalleşme sürecini geciktirebilir

İngiltere'de ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan, koronavirüsün iki kez mutasyona uğramış türü yaılmaya başladı. Son günlerde Hindistan varyantının görüldüğü vaka sayılarından artış yaşanırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir öncekine göre daha bulaşıcı olduğuna inandıklarını belirterek, koronavirüsün Hindistan varyantının ülkedeki normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
İngilterede mutasyon paniği: Hindistan varyantı normalleşme sürecini geciktirebilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ile Hindistan varyantının görüldüğü vaka sayılarındaki artış ve son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. "Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var." diyen Johnson, "Bu varyantın bir öncekinden daha bulaşıcı olduğuna inanıyoruz ama ne kadarıyla bilmiyoruz. Varyant önemli ölçüde daha bulaşıcı ise kısıtlamaları hafifletme söz konusu olduğunda, büyük olasılıkla bazı zor seçimlerle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yeni deney: Kovid'i atlatanlara yeniden virüs bulaştırılacak
KORONAVİRÜS
İngiltere'de yeni deney: Kovid'i atlatanlara yeniden virüs bulaştırılacak

  • Johnson, şimdiye kadar aşıların daha az etkili olacağına dair hiçbir kanıtlarının olmadığını işaret ederek hükümetin 50 yaşın üzerinde ve savunmasız gruptakilere ikinci dozun uygulanmasını hızlandıracağını ve iki doz arasındaki sürenin 8 haftaya indirileceğini söyledi.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri daha da sıkılaştırılıyor
KORONAVİRÜS
İngiltere'de koronavirüs önlemleri daha da sıkılaştırılıyor

BBC Türkçe'nin haberine göre; Bu aşamada, artan vakaların Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerinde yönetilemez baskılara dönüştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığına dikkati çeken Johnson, varyantta ani bir artışın görüldüğü Bolton'da dahi durumun bu şekilde olduğunu belirtti. Ayrıca Johnson, koronavirüsün Hindistan varyantının ülkedeki normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

İngiliz The Guardian'dan 'aşı ikna timleri'ne övgü: Başarıları ülke geneline yayıldı
KORONAVİRÜS
İngiliz The Guardian'dan 'aşı ikna timleri'ne övgü: Başarıları ülke geneline yayıldı

İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse karşı yeni ilaç için tarih verdi
KORONAVİRÜS
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse karşı yeni ilaç için tarih verdi

Abone Ol Google News
Şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem

Şampiyonluk kutlamalarına karşı önlem

İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar.
Süre doldu

Süre doldu

WhatsApp hesaplarının silinmeyeceği açıklandı.
Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

​İşgalci İsrail'in şehit ettiği 133 canın 36'sı çocuk.

Erdoğan'dan Filistinlilerin katledilmesine sert tepki.

Yöneticilerinin ciddi kısmı Yahudi olan Hollywood nerede duruyor?

​Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

​Faz-2 çalışmaları 360 gönüllü üzerinde başlıyor.

​MSB: Askerimizi şehit eden teröristler öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.