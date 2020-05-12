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Koronavirüs İngilterede üzerine tükürülen bilet memuru koronavirüse yakalanıp öldü
DÜNYA

İngiltere'de üzerine tükürülen bilet memuru koronavirüse yakalanıp öldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonu çalışanının, bir yolcunun "Bende koronavirüs var" diye bağırarak üzerine tükürüp öksürmesi sonucu koronavirüse yakalanarak öldüğü açıklandı.

Bilet memuru Mujinga'nın saldırıdan 14 gün sonra, 5 Nisan'da öldüğü açıklandı. İngiltere polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi Diğer
Belly Mujinga
Belly Mujinga

İngiltere'de bir tren istasyonunda yaşanan olayda bir yolcu tren istasyonu çalışanının üzerine "Bende koronavirüs var" diyerek tükürmüştü. Çalışanın hayatını kaybettiği öğrenild.

Taşımacılık Sendikası TSSA'nın açıklamasına göre solunum yolları hastası olan 47 yaşındaki Belly Mujinga, Victoria tren istasyonunda Mart ayında saldırıya uğradı ve birkaç gün sonra hastaneye kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

11 yaşında bir oğlu olan bilet memuru Mujinga'nın saldırıdan 14 gün sonra, 5 Nisan'da öldüğü açıklandı. Açıklamada, Mujnga'nın 29 Nisan'da 10 kişinin katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle toprağa verildiği belirtildi.

İngiltere gazeteleri, Belly Mujinga'nın bir iş arkadaşıyla birlikte saldırıya uğradığını ve bu kişinin de hastalığa yakalandığını yazdı. Londra polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. TSSA hükümetten taşımacılık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemleri artırmasını istedi.

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