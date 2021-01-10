Koronavirüs İngilterede yaklaşık 2 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu
DÜNYA

İngiltere’de yaklaşık 2 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu

İngiltere’de yaklaşık 2 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılanan kişi sayısının 2 milyona yaklaştığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
İngiltere
İngiltere

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İngiltere’de Covid-19 aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. İngiltere genelinde şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kişinin aşılandığını belirten İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, “Geçen hafta, Aralık ayının tamamından daha fazla kişi aşıladık. Bu nedenle aşılama hızını arttırıyoruz” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda ülke genelinde aşılanan kişi sayısı hakkında soruları yanıtlayan Bakan Hancock şöyle konuştu:

  • “Aşılanan kişi sayısı şu an 2 milyon civarında. Fakat net sayıyı yarından itibaren olmak üzere günlük olarak açıklayacağız”

HER GÜN 200 BİN KİŞİ AŞILANIYOR

İngiltere’de günlük aşılamanın devam ettiğinin ve her gün ortalama 200 bin kişinin aşılandığına dikkat çeken Hancock, bu durumun İngiltere’nin hedefine ulaşma yolunda ilerlediği anlamına geldiğini belirtti. Hancock, bu verilerin hükümete bahar mevsiminde kısıtlamaları hafifletme fırsatı sunduğuna dikkat çekti.

İngiltere hükümeti Şubat ayı ortasına kadar, 70 yaş üzeri kişiler, önceden sağlık sorunları olanlardan, sağlık ve sosyal bakım çalışanlarından oluşan yaklaşık 14 milyon insanı aşılamayı hedefliyor.

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşıyla 'maskesiz hayat' daha erken olur
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşıyla 'maskesiz hayat' daha erken olur

KRALİÇE ELIZABETH DE AŞI OLDU

Öte yandan İngiltere’de Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip’e Covid-19 aşısı yapıldığı belirtilmişti. Covid-19 aşısının Kraliçe 2. Elizabeth ve 99 yaşındaki Prens Philip’e, Windsor Kalesi’ndeki Kraliyet ailesi doktoru tarafından yapıldığı ifade edilmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu
KORONAVİRÜS
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu
Abone Ol Google News
Googleın karakutusu Calico

Google'ın karakutusu Calico

Böyle bir yılda Calico ismini duymadıysanız bir daha duymanız imkansız.
Hatayda zirve mücadelesi

Hatay'da zirve mücadelesi

Beşiktaş, 19. hafta maçında ligin sürpriz ekibi Hatayspor'a konuk oluyor.
Yetimin tebessümü

Yetimin tebessümü

​Türk askeri, Rasulayn'daki dul ve yetimleri sevindirdi.
Silüeti belirdi

Silüeti belirdi

​Orta açıklığında dünyanın en büyüğü olacak.
MEB'den <br>sürpriz karar

MEB'den
sürpriz karar

Tüm okullarda yarın sabah 10'da bayrak töreni yapılacak.
Atık pillerden üretmeyi başardılar

Atık pillerden üretmeyi başardılar

​Piyasa Çin ve Japonya'nın elindeydi.

"Sözde Cumhurbaşkanı"

"Sözde Cumhurbaşkanı"

​Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tepki çeken açıklama.

Son fotoğrafları oldu

Son fotoğrafları oldu

​Uçak kalkmadan önce paylaşmışlardı...
WhatsApp'tan kaçan BİP'e geçiyor

WhatsApp'tan kaçan BİP'e geçiyor

​Son 24 saatte 1 milyondan fazla indirildi.
Onay verildi

Onay verildi

​Fenerbahçe, Mesut Özil hayaline kavuşuyor.
Rusya'da Karabağ zirvesi

Rusya'da Karabağ zirvesi

​Aliyev ve Paşinyan, Moskova'da bir araya gelecek
Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

​Her birine ayrı ayrı ceza yazıldı.
Ümitcan Uygun gözaltında

Ümitcan Uygun gözaltında

​Uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacak.
Galatasaray'a <br>transfer çalımı

Galatasaray'a
transfer çalımı

Terim'in istediği golcünün yeni takımını açıkladılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.