İngiltere’de yaklaşık 2 milyon kişi koronavirüs aşısı oldu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İngiltere’de Covid-19 aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. İngiltere genelinde şu ana kadar yaklaşık 2 milyon kişinin aşılandığını belirten İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, “Geçen hafta, Aralık ayının tamamından daha fazla kişi aşıladık. Bu nedenle aşılama hızını arttırıyoruz” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda ülke genelinde aşılanan kişi sayısı hakkında soruları yanıtlayan Bakan Hancock şöyle konuştu:

“Aşılanan kişi sayısı şu an 2 milyon civarında. Fakat net sayıyı yarından itibaren olmak üzere günlük olarak açıklayacağız”

HER GÜN 200 BİN KİŞİ AŞILANIYOR

İngiltere’de günlük aşılamanın devam ettiğinin ve her gün ortalama 200 bin kişinin aşılandığına dikkat çeken Hancock, bu durumun İngiltere’nin hedefine ulaşma yolunda ilerlediği anlamına geldiğini belirtti. Hancock, bu verilerin hükümete bahar mevsiminde kısıtlamaları hafifletme fırsatı sunduğuna dikkat çekti.

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İngiltere hükümeti Şubat ayı ortasına kadar, 70 yaş üzeri kişiler, önceden sağlık sorunları olanlardan, sağlık ve sosyal bakım çalışanlarından oluşan yaklaşık 14 milyon insanı aşılamayı hedefliyor.

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KRALİÇE ELIZABETH DE AŞI OLDU

Öte yandan İngiltere’de Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip’e Covid-19 aşısı yapıldığı belirtilmişti. Covid-19 aşısının Kraliçe 2. Elizabeth ve 99 yaşındaki Prens Philip’e, Windsor Kalesi’ndeki Kraliyet ailesi doktoru tarafından yapıldığı ifade edilmişti.