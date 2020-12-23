İngiltere'de bu kez koronavirüsün başka bir türü tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, "Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor." dedi.

"Derhal kendinizi izole edin"

Vakaların Güney Afrika'dan gelen 2 kişide tespit edildiğini söyleyen Hancock, bu kişilerin karantinaya alındığını ve Güney Afrika ile seyahate kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Hancock, son 2 haftada Güney Afrika'da bulunan veya bu ülkeden gelen biriyle yakın teması olan herkesin "derhal kendilerini izole etmesi gerektiğini" vurguladı.

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Bu türün adı "501.V2"

"501.V2" olarak adlandırılan ve Güney Afrika'da görülen bu tür, Güney Afrika'daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını oluşturuyor.

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