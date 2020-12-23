Koronavirüs İngilterede bu kez koronavirüsün başka bir türü tespit edildi
DÜNYA

İngiltere'de yeni bir virüs mü çıktı: İngiltere'deki virüs tehlikeli mi?

İngiltere'de bu kez koronavirüsün başka bir türü tespit edildi

İngiltere'de, Güney Afrika'dan gelen 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiği bildirildi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, "Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor." dedi.

"Derhal kendinizi izole edin"

  • Vakaların Güney Afrika'dan gelen 2 kişide tespit edildiğini söyleyen Hancock, bu kişilerin karantinaya alındığını ve Güney Afrika ile seyahate kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Hancock, son 2 haftada Güney Afrika'da bulunan veya bu ülkeden gelen biriyle yakın teması olan herkesin "derhal kendilerini izole etmesi gerektiğini" vurguladı.

İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson
DÜNYA
İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson

Bu türün adı "501.V2"

"501.V2" olarak adlandırılan ve Güney Afrika'da görülen bu tür, Güney Afrika'daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını oluşturuyor.

İngiltere'den New York'a olan uçuşlarda negatif test zorunluluğu
DÜNYA
İngiltere'den New York'a olan uçuşlarda negatif test zorunluluğu
  • Geçen hafta da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yüzde 70 daha hızlı yayılan bir Kovid-19 türü bulduklarını açıklamıştı. Bunun üzerine 50'den fazla ülke, İngiltere ile seyahate kısıtlama getirmişti. Türkiye, 20 Aralık'ta İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika'dan uçuşlara da geçici durdurma kararı almıştı.
Abone Ol Google News
İngiltereden İsraile sıçradı

İngiltere'den İsrail'e sıçradı

​Yurt dışından dönenleri karantinaya alacaklar.
Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı

Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı

Kritik mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Mühürlendi!

Mühürlendi!

Canan Kaftancıoğlu kaçak tadilat yaptırmıştı.
Sevindiren düşüş

Sevindiren düşüş

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Limandan ayrıldı

Limandan ayrıldı

​Ataman ve Cengizhan da eşlik etti.
47 bin liralık halay

47 bin liralık halay

​Damat ve 14 arkadaşı kuralları hiçe sayınca cezayı yedi.

Poşetlere zam gelecek mi?

Poşetlere zam gelecek mi?

​Plastik poşetlerin 2021 yılındaki fiyatı belli oldu.

14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

14 kardeşten bir tek o sağ kalmıştı

​Koronavirüsten ölen doktorun ardından dram çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 522 deprem konutu temel atma törenine video-konferansla katıldı.

​6 milyar dolarlık keşfin ilginç hikayesi..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.