İngiltere'nin sağlık sistemi göçmen doktorlarla ayakta duruyor: Bizi istemeyenler şimdi alkışlıyor

Brexit sonrası göçmen karşıtlığının yükseldiği İngiltere'de koronavirüs savaşını yabancı doktorlar veriyor.

25 Mart'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Adil el Tayar'ın kuzeni Dr. Hisham el-Khidir şu ifadeleri kullanıyor: Bizi alkışlarlarken bunu düşündüm. Bir sene önce göçmenlerin işlerini nasıl çaldıklarını anlatıyorlardı.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle birçok doktor ve hemşire hayatını kaybetti. Bugün büyük bir sağlık ekipmanı ve personel krizi yaşayan İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri hastanelerindeki doktorların yaklaşık üçte birini göçmenler oluşturuyor.

Ülkede yabancı doktorların İngiltere doğumlu doktorların aksine, ücra noktalardaki hastanelerde görev yaptıkları biliniyor.

NHS'nin mimarları

Manchester Üniversitesi'nden Dr. Aneez Esmail göçmen doktorların sağlık sistemini ayakta tuttuğunu söyleyerek "Onlar NHS'nin (Ulusal Sağlık Hizmeti) mimarları, diğer doktorların istemediği yerlere gidip çalışan doktorlar göçmen doktorlar" ifadelerini kullanıyor.

Ülkede koronavirüs sebebiyle pakistanlı Dr. Habib Zaidi, Nijeryalı Dr. Alfa Saadu, Hindistanlı Dr. Jitenda Rathod, Mısırlı Dr. Mohammed Sami Shosuha ve Pakistanlı Dr.Syed Haider koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzmanlara göre virüs yayıldıkça İngiltere'de doktor yetersizliği de artacak. Hastanelere tıbbi ekipman bulunsa da ekipmanları kullanabilecek personel sayısı yeterli görünmüyor.

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi İngiltere'de de sağlık çalışanlarına destek olmak için alkış kampanyası başlatıldı.