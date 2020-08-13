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Koronavirüs İran, Rusyanın geliştirdiği aşıya karşı temkinli DSÖ onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyecek
DÜNYA

İran, Rusya'nın geliştirdiği aşıya karşı temkinli: DSÖ onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyecek

Rusya, geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı geliştirilen aşının tescillendiğini duyurmuştu. İran, bu aşıya karşı temkinli yaklaştı. Aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İran Koronavirüs ile Mücadele Kurulu Bilimsel Komite Başkanı Mustafa Kanei, aşının insan üzerindeki deneme aşamalarının doğru şekilde tamamlanmadığını savunarak, aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

  • İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari ise “Rus yapımı koronavirüs aşısı hakkında şu anda elimizde hiçbir bilgi mevcut değil. DSÖ onaylarsa konuyu değerlendirebiliriz” dedi.

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
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Rusya'da ilk koronavirüs aşısı gönüllü kişilerde denenmeye başladı
Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur da Rus aşısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Klinik araştırma aşamalarını doğru şekilde tamamlamayan aşının kullanılması Pandora’nın kutusuna benzer, potansiyel olarak çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

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