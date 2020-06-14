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Koronavirüs İranda bilanço düşmüyor 24 saatte 107 ölü
DÜNYA

İran'da bilanço düşmüyor: 24 saatte 107 ölü

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 107 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 472 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 837'ye, vaka sayısının da 187 bin 427'ye çıktığını aktardı.

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  • Hastalardan 2 bin 781'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 148 bin 674 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 244 bin 74 olduğu bilgisini paylaştı.

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Vaka sayıları yeniden yükselişte

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Kirmanşah, Sistan-Beluçistan ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti. Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

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