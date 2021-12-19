Koronavirüs İranda ilk Omicron vakası tespit edildi
DÜNYA

İran'da ilk Omicron vakası tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Muhammed Haşimi, ülkede koronavirüsün Omicron mutasyonu tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
İranda ilk Omicron vakası tespit edildi
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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Muhammed Haşimi, ülkede ilk Omicron vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığında düzenlenen acil önlem toplantısı sonrası konuşan Haşimi, “Bu konuda alınacak yeni önlemler ve sağlık protokolleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yeni alınacak kararlar ve uygulanacak protokolleri kısa zamanda açıklayacağız. Bugünkü toplantıda maske takma zorunluluğu, sağlık protokollerinin uygulaması ve aşı yapılması üzerinde duruldu” ifadesini kullandı.

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İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Muhammed Mehdi Kuya ise tespit edilsen vakaya ilişkin devlet televizyonu yaptığı açıklamada, ilk Omicron vakasının başkent Tahran’da tespit edildiğini ve komşu bir ülkeden İran’a gelen bir yolcuda görüldüğünü belirtti.

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İran’da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 131 bin 33’e, vaka sayısı ise bin 361 artarak 6 milyon 169 bin 11’e yükseldi.

Sinovac'tan Omicron açıklaması: Üç doz ne kadar koruyor?
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Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oluşturduğunu, iki dozdan sonraki oranın ise yüzde 35 olduğunu açıkladı.<br>
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Şirket tarafından iki doz aşı yapılan 20 kişi ve üç doz aşı yapılan 48 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi.
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Şirket yaptığı açıklamada, ilk grupta yedi ve ikinci grupta 45 kişide Omicron varyantına karşı nötralize edici antikorların oluştuğunu bildirdi.
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Sinovac, verilerin aşının hatırlatma dozunun uygulanmasının aşının Omicron varyantına karşı nötralize etme kapasitesini etkili bir şekilde artırabileceğini gösterdiğini kaydetti.
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Hong Kong Üniversitesi'nden Yuen Kwok-yung liderliğindeki araştırma ekibinin yaptığı çalışmaya göre ise Omicron varyantının BNT162b2-Pfizer aşısı veya CoronaVac-Sinovac aşısı tarafından tetiklenen nötralize edici antikorlardan kaçtığı sonucuna varıldı.
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Sinovac'tan Omicron açıklaması: Üç doz ne kadar koruyor?
Koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı, aşıların etkinliği önemli ölçüde düşürdüğüne dair verilerle endişeye neden oldu. Sinavac firmasından, aşının üç dozunun Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu açıkladı.


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