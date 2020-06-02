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Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle 64 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da koronavirüs nedeniyle 64 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle 64 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artarak, 7 bin 942'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 64 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 942'ye, vaka sayısı ise 157 bin 562'ye yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 942'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının 3 bin 117 artarak 157 bin 562'ye ulaştığı bilgisini verdi.

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Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 565'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 123 bin 77 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Cihanpur, İsfahan, Batı Azerbaycan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Buşehr eyaletlerinin yüksek riskli bölgeler arasında yer aldığını kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
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İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.


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