İş yerinde aşı dönemi

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlarla memurlara aşı önceliğinin gelmesi ile birlikte hastanelerde uzun kuyruklar oluştu. Tüm Türkiye’deki sağlık kuruluşlarında dün tüm çalışanlarla memurların aşılanmasına başlandı. İstanbul Yeşilköy’deki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde kısmi aşı yoğunluğu yaşandığı görüldü.

KORONAVİRÜS Aşılamada günlük rekor: Son 24 saatte 1 milyon 240 bin kişi aşılandı

ESKİ GÜNLERE KAVUŞMAK İÇİN

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde ilk doz aşısını olan 28 yaşındaki Hande Saraçoğlu, aşı randevusunu SGK’lılar sisteme tanımlandığında aldığını dile getirdi. Saraçoğlu, “Bir an önce eski günlere kavuşmak için aşı olmak istiyordum. Eski günlerimize kavuşabilmemiz için herkesin aşı olması gerekiyor. O yüzden öneriyorum, herkes aşı olsun” diye konuştu. İlk doz aşısını yaptıran 43 yaşındaki Salih Savaş da aşı olduğu için gayet iyi hissettiğini belirterek, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

KORONAVİRÜS Tüm çalışanlara aşı

SIRASI GELEN OLSUN

Aşı olmak için Kayseri Devlet Hastanesi’ne gelen esnaf Mustafa Topak, “Rabbim devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Allah razı olsun, hizmetler güzel. Hemşirelerimiz, doktorlarımız bizimle ilgilendiler. Seri şekilde aşılarımızı oluyoruz. Vatandaşlara duyarlı olmalarını ifade etmek istiyorum, vakitleri geldiğinde gelsinler aşılarını olsunlar” dedi. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aşı olan vatandaşlardan Ufuk Usul da, aşı takvimine kendilerinin de dahil edilmesinden dolayı Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Uzun süredir aşı olmayı beklediğini belirten Usul, aşı olduktan sonra kendini daha güvende hissettiğini kaydetti. Muzaffer Özder de normal hayata dönebilmek için aşının önemli olduğunu vurguladı.

REKLAM

OSB’lerde mobil ekipler vuracak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organize sanayi bölgelerinde (OSB) mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin” ifadesini kullandı.

1 günde 1 milyon 118 bin doz

Kovid 19’la mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmalarında üst üste rekor kırılıyor. Dün 1 milyon 118 bin 160 kişiye birinci ve ikinci doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığının anlık verilerine göre, dün saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 691 bin 767, ikinci doz 13 milyon 918 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 611 bin 668’e ulaştı.

Randevusuz da yapılabiliyor

Aşılama programında sırası gelenlere bazı merkezlerde randevusuz da aşı yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 750 bin kişinin aşı randevusunun olduğu önceki gün 92 bin 494 kişiye randevusuz aşı yapıldığını duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık” ifadesini kullandı.

DSÖ’den Türkiye’ye tebrik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans ile görüşme gerçekleştirdi. “Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın gösterdiği liderlikten ve alınan kararlı önlemlerden, Kovid-19 vakalarının düşürülmesine kadar bütün çabalardan dolayı sizi tebrik etmek isterim” diyen Kluge, “Kovid-19 aşılamasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizden dolayı sizi tebrik etmek isterim” ifadesini kullandı. Bakan Koca da, “Tünelin ucundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum” dedi.