Koronavirüs İşçilere PCR testi şartı
TÜRKİYE

İşçilere PCR testi şartı

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ya da işveren tarafından istenebilecek. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulabilecek.

Haber Merkezi AA
İşçilere PCR testi şartı
Fotoğraf: Arşiv

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren yazı gönderildi.

İŞVEREN RİSKLERİNDEN YÜKÜMLÜ

Yazıda, işverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları belirtildi.

Yazıda, işverenlerin Kovid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istendi.

HAFTADA BİR KEZ PCR TESTİ

Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

6 EYLÜL İTİBARIYLA GEÇERLİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla iş yeri veya işveren tarafından zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenebilecek.

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