Koronavirüs İşe gitmek için evden çıktılar duraklarda kaldılar
TÜRKİYE

İşe gitmek için evden çıktılar duraklarda kaldılar

İstanbul'da sabah saatlerinde sağlık personeli, güvenlik görevlileri, kamu hizmeti verenler işlerine gitmek için yollara çıktı. Ancak seferlerin az olması ve kısıtlı yolcu uygulaması nedeniyle çok sayıda kişi İETT duraklarında kaldı.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar saatlerce duraklarda kaldı.
Vatandaşlar saatlerce duraklarda kaldı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle milyonlarca insan evlerine çekilse de sağlık personeli, güvenlik görevlileri ya da kamu hizmeti verenler işe gitmek için sabahın erken saatlerinde yollara döküldü. Ancak İstanbul'da seferlerin azaltılmasıyla vatandaşlar mağdur oldu

Nöbete geç kaldı

O duraklardan biri de Şirinevler'deydi. İETT durağında bekleyen tıbbi sekreter Buket Alisinoğlu,, "45-50 dakikadır bekliyorum. Covid laboratuvarında çalışıyorum tıbbi sekreterim. 3 tane otobüs geçti doluydu, alamadılar. Hala bekliyoruz işe geç gideceğim, yapacak bir şey yok. Ama inanın ayakta beklemekten işte çalışacak halim kalmayacak. 50 dakikadır ayakta bekliyorum. Yeterince efor sarf ettim zaten burada beklemekten" diye konuştu.

Geldi ama binemedim

  • Hemşire Semih Köseme ise, "25 dakikadır bekliyorum. 2 otobüs geldi, geçti binemedim, durmadı. İçindeki doluluktan dolayı, kısıtlamaya gidildiği için. Bir de sağlık çalışanıyım işe gideceğim bekliyorum. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşireyim. Nöbete geciktim, zaten kısıtlı hat var, 4 tane otobüs geçecekmiş baktığıma göre, bekliyorum. Gidemezsem arkadaşlarım bekleyecek benim yerime biraz. Onlar geç çıkacak " şeklinde konuştu.

Yarım saattir yürüyorum


Bazı kişiler ise yürümek zorunda kaldı. İşine giden özel güvenlik görevlisi Kamil Şimşek ise, "Yürüyerek geliyorum. Yaklaşık yarım saattir yürüyorum" dedi. Suat Yılmaz ise, "Şirinevler'den beri 15 dakikadır yürüyorum. Metrobüsler var ama bir otobüs vardı, o gelmedi" diye konuştu.

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