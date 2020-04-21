İslam dünyası "olağandışı" bir Ramazan'a hazırlanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı ülkelerde camilerde sosyal mesafe kuralına göre namaz kılınıyor.

250'den fazla ülkeyi ve 2 milyon yakın kişiyi etkileyen Koronavirüs, Mısır'dan Malezya'ya kadar dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan 1.8 milyar Müslümanın 11 ayın sultanına "olağanüstü" önlemler altında girmesine sebep oldu.

Birçok ülkede camilerde toplu ibadete yasak getirilirken, kalabalık toplantılar ve toplu iftarlar iptal edildi, Müslümanlara evde iftar ve ibadet çağrısı yapıldı.

Türkiye

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde Cuma namazları kılınmıyor. Ramazan ayına sayılı günler kala Diyanet'ten evde ibadet çağrısı geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofraları kurulması yerine iftar paketleriyle yardımlaşma yapılması çağrısında bulundu. Teravih namazlarının da camilerde değil evlerde kılınması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'da, Kovid-19 nedeniyle camilerde cuma namazları ve cemaat halinde namaz kılınması askıya alınmış ayrıca, camilerde ramazan ayında itikafa kalınmaması ve iftar yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verilmişti.

Ülkede, 20 Mart'ta salgın sebebiyle Mekke'deki Harem-i Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de namaz kılmaya yasak getirilmişti.

Filistin

Kudüs Ramazan'da ilk kez Mescid-i Aksa'sız kalacak.Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif ilk defa ramazan ayında ibadete kapalı olacak.

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İran

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında, türbe ve ibadethanelerle ilgili yaklaşık 1 ay önce uygulamaya giren kapatılma kararının, mayısın ilk haftasına kadar süreceğini söyledi.

Ruhani İranlılara evde ibadet etme çağrısı yaptı.

Pakistan

Dünyanın en kalabalık ikinci Müslüman nüfusuna sahip Güney Asya ülkesi Pakistan'da koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılma yasağı kaldırıldı.

Ramazan ayının başlamasına bir haftadan az bir süre kala alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, "Camilerde gerekli önlemlerin alınması koşuluyla cemaatle namaza izin verilecek" denildi.

Camiye gidecek kişilerin maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Mısır

Mısır'da her Ramazan ayında kurulan geleneksel yardım masalarının yasaklandığı duyuruldu. Camilerde itikaf yasaklandı. Mısır’da camiler, virüsün yayılmasını önlemek için bir aydır kapalı.

Afganistan

Afganistan'da yardım grupları Ramazan öncesinde gıda yardımı talep eden kişilerde artış olduğunu bildirdi. Ülke çapındaki şehirlerde koronavirüsle ile ilgili önlemler gıda stoklarını aşağı çekti ve işsizliği artırdı.

Malezya

Malezya'da salgın sebebiyle okul ve işletmelerin çoğu kapalı. Ülkede camiler açık olsa da sosyal mesafe kuralına uyulması çağrıları yapılıyor. Ülkede her yıl Ramazan'a özel kurulan pazarlar bu sene kurulmayacak.

Endonezya

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ramazan ayı ve bayram tatilinde memlekete dönüşlerin yasaklandığı bildirildi.